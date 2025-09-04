DOLAR
Tunus'tan Fransa'ya Nota: Marsilya'da Tunuslu Abdelkader Dhibi'nin Ölümü

Tunus, Marsilya'da 2 Eylül'de polis tarafından öldürülen Tunus vatandaşı Abdelkader Dhibi nedeniyle Fransa'ya protesto notası verip hızlı soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 04:46
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 04:46
Tunus'tan Fransa'ya resmi protesto: Marsilya'daki ölüm

Abdelkader Dhibi vakası Paris'e nota ile taşındı

Tunus, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir vatandaşının Fransız polisi tarafından öldürülmesi üzerine Paris yönetimine resmi bir protesto notası iletti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, hayatını kaybeden kişinin adı Abdelkader Dhibi olup olay 2 Eylül tarihinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla, Tunus'taki Fransız Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vekili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kendisine güçlü bir protesto iletildi.

Açıklamada, Fransız Maslahatgüzar Vekili'nden, Tunus yönetiminin olayı haksız bir cinayet olarak gördüğünü aktarması ve Fransız makamlarının soruşturmayı hızlı ve kararlı biçimde yürütmesini bekledikleri iletilmesinin istendiği vurgulandı.

Olayın ayrıntılarına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı; ancak Fransız basınında çıkan haberlerde, 2 Eylül'de Dhibi'nin Marsilya merkezinde 5 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

Yerel haberlerde ayrıca, Fransa'da yasal olarak ikamet eden gencin bir pazarda bazı kişilerle tartıştığı, ardından gençler tarafından kovalandığı ve eski liman bölgesinde polis tarafından vurulduğu bildirildi.

Fransa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak "kasıtlı cinayete teşebbüs" ve "bir polis memurunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Polis müdahalesine ilişkin dosyanın da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sevk edildiği belirtildi.

Tunus yönetimi, olayla ilgili soruşturmanın şeffaf ve süratle yürütülmesini beklediklerini tekrarladı.

