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Tunus ve Kuveyt Arasında 14 İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Tunus ve Kuveyt, 14 işbirliği anlaşması ve bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmalar sanayi, turizm ve demiryolu gibi birçok alanda geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 05:07
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 05:07
Tunus ve Kuveyt Arasında 14 İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Tunus ve Kuveyt Arasında Tarihi İşbirliği Anlaşmaları

Başkent Tunus'ta gerçekleştirilen 4. Ortak Komite toplantısı sonrası, Tunus ve Kuveyt 14 işbirliği anlaşması ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Tunus Dışişleri Bakanlığı, anlaşmaların detaylarını içeren yazılı bir açıklama yayınladı.

İmzalanan Anlaşmaların İçeriği

Açıklamaya göre, imzalanan anlaşmalar; demiryolu yük taşımacılığının geliştirilmesi, sanayi, turizm, spor, meteoroloji, iklim, hava hizmetleri ve işgücü değişimi gibi alanları kapsamaktadır. Bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi bekleniyor.

Mutabakat Zaptı Hakkında

Ayrıca, Tunus'taki Uluslararası Diplomasi Akademisi ile Kuveyt'teki Suud en-Nasır es-Sabah Diplomasi Enstitüsü arasında bir mutabakat zaptı da imzalanmıştır. Bu anlaşma, eğitim ve uluslararası ilişkiler alanında işbirliğini pekiştirmek amacı taşımaktadır.

İmza Töreninde Kimler Vardı?

İlgili anlaşmalar, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ile iki ülkenin yetkilileri tarafından imzalandı. Bu işbirlikleri, Tunus ile Kuveyt arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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