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Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor

Tunus ve Türkiye seyahat acenteleri, turizm alanında işbirliğini geliştirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:59
Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor

Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor

Türkiye merkezli seyahat acenteleri, turizm sektöründeki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Tunus'a ziyaret gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları'nın (THY) öncülüğünde düzenlenen bu organizasyonda, acente temsilcileri çeşitli oteller ve turizm ofisleriyle görüşmeler yaptı.

Büyükelçi Demircan'dan Vurgu

Tunus'ta gerçekleştirilen toplantılara, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Tunus Turizm Ofisi Direktörü Hilmi Hassini de katıldı. Büyükelçi Demircan, bu toplantının önemine dikkat çekerek, "Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkiler çok yönlü. Ticaret ve sanayi kadar turizm de bu ilişkilerin önemli bir parçası. Vize anlaşmamız karşılıklı hareketliliği güçlendiriyor ve Türk Hava Yolları, hem yolcu hem de kargo taşımacılığı ile bu süreçte önemli bir rol oynuyor." dedi.

Turizm Akışını Artırma Hedefi

Tunus'un önde gelen turizm firmalarından Travel Todo sahiplerinden Tarık el-Asadi, Türk turizm firmalarıyla yapılan görüşmelerin iki ülke arasındaki turizmi canlandırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Asadi, "Tunus'tan Türkiye’ye ve Türkiye’den Tunus’a turist akışını artırmayı hedefliyoruz. Turizm alanında yapılacak işbirlikleri ile bu süreci destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Tunus'un Turizm Potansiyeli

Gamze Köseoğlu, Tunus’un Susa ve Hamamat gibi gözde turizm şehirlerinin potansiyeline vurgu yaparak, "Tunus, 3 gece 4 günlük paket turlar için harika bir destinasyon olabilir." dedi. Ayrıca Sercan Saray, Tunus’un Türkiye’de yeterince tanınmadığını, ancak sunduğu zengin lezzetler ve tarihi yerler ile Türk turistleri cezbettiğini belirtti.

Sonuç olarak, her iki ülke turizm acenteleri, işbirliği ve karşılıklı destek ile iki ülkenin turizm ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor

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