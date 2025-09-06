Tunuslu Hüsameddin bin Tahir, Nadir Teknesini Küresel Sumud Filosuna Bağışladı — Gazze'ye Açılacak

Tunuslu Hüsameddin bin Tahir, nadir teknesini Küresel Sumud Filosuna bağışladı

Fransa'da yaşayan Tunuslu Hüsameddin bin Tahir, dünyada sadece 11 nüshası bulunan teknesini, Filistin ile dayanışma amacıyla Küresel Sumud Filosu'na bağışladı. Bağış kararını açıklayan video sosyal medyada paylaşıldı ve bin Tahir, tekneyle Gazze'ye açılacağını duyurdu.

Bağışın gerekçesi ve kişisel açıklamalar

Bin Tahir videoda, 'Facebook'ta gezinirken Küresel Sumud Filosuyla ilgili bir yazı gördüm ve 'bu filoya katılmazsam bu alnımda bir leke olarak kalacak' dedim. Filoya katılmak için gerekli olan her şeye sahibim.' ifadelerini kullandı. 2021'de satın aldığı teknenin kendisi için hem maddi hem manevi açıdan büyük değer taşıdığını belirten bin Tahir, 'Filistin için her şeye değer' diyerek aracını filoya bağladığını anlattı.

Bağışla yetinmeyen bin Tahir, teknenin başına geçip filoyla birlikte Gazze'ye açılmaya karar verdiğini vurguladı. Videoda ayrıca, 'Çocuklarıma bırakacağım en değerli şey; hak, özgürlük, Filistin ve Gazze için mücadele etmem olacak. Bu onlara vereceğim en büyük ders. Canımızı verebiliyor olsaydık Gazze'deki küçük bir çocuk için canımı verirdim.' sözleri yer aldı.

Güvenlik ve kararlılık

Yolculuk sırasında karşılaşılabilecek olumsuz senaryolara ilişkin soruya bin Tahir, 'Bütün senaryolara hazırım. Bu filoya katılmak benim için çok önemli.' yanıtını verdi. Kararı, kişisel fedakârlık vurgusuyla birlikte dikkat çekti.

Küresel Sumud Filosu hakkında

Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla), Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosu olarak biliniyor. Filoya 44'ten fazla ülke destek veriyor.