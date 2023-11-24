Tur Otobüsü Kazasında Ölü Sayısı Arttı: Denizli'deki Kazadan Peş Peşe Acı Haber!

Dün Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak ilçesi girişindeki Havaalanı Kavşağı'nda meydana gelen kaza, üzücü bir bilançoya yol açtı. Denizli'den Konya'ya Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü, kavşakta tali yoldan çıkan otomobille çarpıştı. Kazada, otobüsteki turistler, rehber, şoför ve otomobilin sürücüsü olmak üzere 29 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çardak ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.





TUR REHBERİ VE İKİ TAYLANDLI TURİST YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve başına aldığı darbe nedeniyle ameliyata alınan tur rehberi Mehmet İlhan (31) ile Taylandlı erkek turist Suwıcha Yamsuk (50), dün hayatını kaybetti. Bugün ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Taylandlı turist Nutthaphan Jiwakeait hayatını kaybetti. Taylandlı 15 turist taburcu edilirken, iki sürücüyle birlikte 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

ÖLENLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK

Kazada ölen tur rehberi Mehmet İlhan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın Menteşe ilçesine götürüldü. Taylandlı 2 turistin cenazesi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından havayoluyla ülkelerine gönderilecek.