TÜRÇEV'den Eko-Okullar Programı'na Yeşil Bayrak Ödülü

TÜRÇEV, Uluslararası Eko-Okullar Programı Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni Düzenledi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimini yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Törenini düzenledi.

Ödül Töreni Ankara’da Gerçekleşti

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bayram Güleç ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu katıldı. Tören sırasında ilkokul öğrencilerinden oluşan Eko-Tim Korosu müzik gösterisi sundu.

Öğretmenlere Büyük Sorumluluk

Konuşmasında, programa dahil olan okul sayısının giderek arttığını vurgulayan Abdülkadir Ateş, bu artışın, yeni kuşakların çevreye daha duyarlı bakacağına dair inançlarını pekiştirdiğini ifade etti. “Öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri öğrencilerle ve onların tüm yurda, hatta dünyaya yayılmasıyla birlikte, çevrenin ileriye yönelik olarak daha iyi, yaşanır hale getirilmesi doğrultusunda bize güven veriyor.” dedi.

492 Eko-Okul’a Yeşil Bayrak Ödülü Verildi

Konuşmanın ardından, Türkiye genelinde 1237 okulda yürütülen Uluslararası Eko-Okullar Programı çerçevesinde, 2 yıl boyunca çevre konularında yürüttükleri çalışmalarla uluslararası standartta kaliteye ulaşan 492 Eko-Okul’a Yeşil Bayrak ödülü takdim edildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verme amacıyla uygulanan Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni düzenledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verme amacıyla uygulanan Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni düzenledi.