DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.079.720,32 0,41%

TÜRÇEV'den Eko-Okullar Programı'na Yeşil Bayrak Ödülü

TÜRÇEV, çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni ile 492 okula ödül verdi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 16:10
TÜRÇEV'den Eko-Okullar Programı'na Yeşil Bayrak Ödülü

TÜRÇEV, Uluslararası Eko-Okullar Programı Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni Düzenledi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimini yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Törenini düzenledi.

Ödül Töreni Ankara’da Gerçekleşti

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bayram Güleç ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu katıldı. Tören sırasında ilkokul öğrencilerinden oluşan Eko-Tim Korosu müzik gösterisi sundu.

Öğretmenlere Büyük Sorumluluk

Konuşmasında, programa dahil olan okul sayısının giderek arttığını vurgulayan Abdülkadir Ateş, bu artışın, yeni kuşakların çevreye daha duyarlı bakacağına dair inançlarını pekiştirdiğini ifade etti. “Öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri öğrencilerle ve onların tüm yurda, hatta dünyaya yayılmasıyla birlikte, çevrenin ileriye yönelik olarak daha iyi, yaşanır hale getirilmesi doğrultusunda bize güven veriyor.” dedi.

492 Eko-Okul’a Yeşil Bayrak Ödülü Verildi

Konuşmanın ardından, Türkiye genelinde 1237 okulda yürütülen Uluslararası Eko-Okullar Programı çerçevesinde, 2 yıl boyunca çevre konularında yürüttükleri çalışmalarla uluslararası standartta kaliteye ulaşan 492 Eko-Okul’a Yeşil Bayrak ödülü takdim edildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda...

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verme amacıyla uygulanan Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni düzenledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda...

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verme amacıyla uygulanan Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
2
TÜRÇEV'den Eko-Okullar Programı'na Yeşil Bayrak Ödülü
3
Esenler'de Kanseri Yenen Selim İçin Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi
4
Gaziantep'te 500 Yıllık Mağara Kafede Ziyaretçi Akını
5
Tekirdağ'da Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Önemli Halkalama Projesi
6
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep'te Köprüden Düşen Araçta 6 Kişi Yaralandı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi