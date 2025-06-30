TÜRÇEV, Kocaeli’nin Mavi Bayraklı Plajlarında Denetim Gerçekleştirdi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Kocaeli'nin mavi bayraklı 9 plajında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, denetim İzmit Körfezi'ndeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı ile Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı üzerinde gerçekleştirildi. Tüm bu plajlar, TÜRÇEV Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğünce yapılan uygunluk incelemelerinde başarıyla geçti.

Denetimlere, TÜRÇEV Ulusal Mavi Bayrak Program Asistanı Melisa Demir, Türkiye Su Sporları Federasyonu (TSSF) Milli Takım Antrenörü ve Denetleme Kurulu Üyesi Birol Şenkul, TSSF Denetleme Kurulu Üyesi İbrahim Uyar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli katıldı.

Denetimler boyunca, deniz suyu analizleri, çevre yönetimi, güvenlik önlemleri ve çevre bilinçlendirme faaliyetleri gibi önemli kriterler değerlendirildi. Ayrıca, plajlardaki engelli erişim imkanları, temizlik ve cankurtaran hizmetleri de titizlikle incelendi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Kocaeli'nin mavi bayraklı 9 plajında denetim gerçekleştirildi. İzmit Körfezi’ndeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı ile Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı, TÜRÇEV Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğünce yapılan uygunluk incelemelerinde tüm kriterleri başarıyla geçti.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Kocaeli'nin mavi bayraklı 9 plajında denetim gerçekleştirildi. İzmit Körfezi’ndeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı ile Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı, TÜRÇEV Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğünce yapılan uygunluk incelemelerinde tüm kriterleri başarıyla geçti.