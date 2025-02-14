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TÜRGEV'den 18 Şubat'ta GİF Konya'da Tanıtım Programı

TÜRGEV, 18 Şubat'ta Konya'da Güzel İşler Fabrikası projesini tanıtarak gençlere sanat ve kültür sunacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:48
TÜRGEV'den 18 Şubat'ta GİF Konya'da Tanıtım Programı

TÜRGEV, GİF Projesi ile Gençlere Yeni Bir Fırsat Sunuyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 18 Şubat'ta "GİF Konya'da Tanıtım Programı" düzenleyecek. Bu program, Güzel İşler Fabrikası (GİF) projesinin tanıtımını gerçekleştirecek.

TÜRGEV'in açıklamasına göre, GİF Konya projesi, gençlere sanatı, kültürü ve eğitimi bir arada sunmayı amaçlayan yeni bir mekan kazandırıyor. Merkez, Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılacak.

Bu yeni merkez, gençlerin sanat ve kültürün dönüştürücü gücünü kullanarak kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmayı ve onları çağın gerekliliklerine uygun bir biçimde donanımlı hale getirmeyi hedefliyor.

Program Detayları

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'ın katıldığı programda, öğrencilerin ilgisini çekecek yaratıcı atölyeler, sanatsal etkinlikler ve ilham verici konuşmalar yer alacak. Etkinlik, 12.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Gençler, bu program sayesinde sanat ve kültür aracılığıyla kendilerini keşfetme ve geliştirme fırsatı bulacak. TÜRGEV’in bu girişimi, gençlerin sosyal becerilerini ve yaratıcılıklarını artırmayı amaçlıyor.

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