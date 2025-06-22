TÜRGEV'den Akran Zorbalığını Önleme ve Müdahale Programı

TÜRGEV, Akran Zorbalığına Karşı Önemli Bir Program Düzenledi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İstanbul'da düzenlediği "Akran Zorbalığını Önleme ve Müdahale Programı" ile çocuklar, aileler ve eğitimciler için çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladı. Programda, İbn Haldun Rehberlik ve Danışmanlık Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi görevlisi Klinik Psikolog Onour Impram, zorbalığın hala devam ettiğine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Zorbalığı Engelleme Çalışmaları Genişletildi

2021 yılında "Zorbalığı engelle" sloganıyla başlatılan farkındalık çalışmalarının genişletildiğini belirten TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Klinik Psikolog Semanur Batcı, "Amacımız yalnızca zorbalığa maruz kalan gençlerle değil, zorbalık yapan gençlerle de iletişim kurmak," dedi.

Toplumsal Etki ve Erken Müdahale Önemli

Prof. Dr. Sefa Bulut, akran zorbalığının ne olduğunu anlamanın ve koruyucu tedbirler almanın önemine işaret etti. "Tanımak yetmiyor, önlem de almamız gerekiyor," diyen Bulut, zorbalığa uğrayan ve yapan çocukların desteklenmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Dijital Zorbalık ve Ailelerin Rolü

Klinik Psikolog Onour Impram, siber zorbalığın yaygın bir sorun haline geldiğini vurgulayarak, "Ebeveynler, çocuklarının dijital ortamdaki yaşantılarını anlayabilmeleri için iletişim alanları oluşturmalı," dedi.

Farkındalık Programının Önemi

Programın toplumsal farkındalığı artırma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Impram, "Kişilerin bir araya gelerek sahadaki bilgileri tartışmaları önemli bir fırsat sunuyor," şeklinde konuştu.

Klinik Psikolog Süreyya Kitapçıoğlu, zorbalığa uğrayan öğrencilerin yalnız hissettiklerini ve ihtiyaç duydukları desteği almakta zorlandıklarını belirterek, okul ve ailelerin durumun ciddiyetini anlaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından İstanbul'da düzenlenen Akran Zorbalığını Önleme ve Müdahale Programı'nda araştırmacılar bir araya geldi. TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Klinik Psikolog Semanur Batcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından İstanbul'da düzenlenen Akran Zorbalığını Önleme ve Müdahale Programı'nda araştırmacılar bir araya geldi. TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Klinik Psikolog Semanur Batcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.