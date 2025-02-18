TÜRGEV'in 'Güzel İşler Fabrikası' Konya'da Açıldı

TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası Konya'da Faal

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından Konya'da açılan Güzel İşler Fabrikası (GİF), gençlere sanat, kültür ve eğitimi bir arada sunma amacı taşıyor. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurulan merkez, öğrencilerin kendilerini sanat ve kültür aracılığıyla ifade etme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Hatice Akıncı Yılmaz: "Talep Yoğun Kenar Kısmında"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, açılışla ilgili yaptığı açıklamada, GİF'in Konya'da açılmasına yönelik yoğun bir talep olduğunu belirtti. Yılmaz, GİF'in İstanbul, Ankara ve Şırnak'ta da faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.

Öğrencilerin Sosyal İhtiyaçlarına Yanıt

Yılmaz, projenin gençlerin sosyal etkileşim ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade ederek, "Öğrencilerimiz sosyal ve kültürel projeler üretiyor" dedi. Konya'daki GİF'in, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu’nda faaliyet göstermeye başladığını belirtti.

Aktivite Merkezine Dönüşüyor

Yılmaz, Konya'daki bu iki okulda aktivite odaklı projelerle yola çıktıklarını açıklayarak, "Burası mobil merkez haline geldi. Öğrenciler çok sevdi. Gençlerimize sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik konularında bir vizyon kazandırmak istiyoruz" dedi. Öğrencilerin sosyal ve kültürel başarılarının kendileri için önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası (GİF) Konya'da tanıtıldı. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılan merkez, gençlerin sanat ve kültürle kendilerini ifade etmelerine ve çağın gerekliliklerine uygun donanımlarla yetişmelerine olanak tanımayı hedefliyor. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, tanıtım programında konuşma yaptı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası (GİF) Konya'da tanıtıldı. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılan merkez, gençlerin sanat ve kültürle kendilerini ifade etmelerine ve çağın gerekliliklerine uygun donanımlarla yetişmelerine olanak tanımayı hedefliyor. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, tanıtım programında konuşma yaptı.