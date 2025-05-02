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TÜRGEV, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluştu

TÜRGEV, ilk kez KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te gençlerle bir araya gelerek eğitim ve sosyal projelerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:24
TÜRGEV, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluştu

TÜRGEV, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluştu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen TEKNOFEST'te gençlerle bir araya geldi.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen organizasyon, bilim ve teknoloji tutkunlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da yoğun katılımına ev sahipliği yaptı.

Etkinlik süresince yürütülen tanıtım faaliyetleriyle gençliğe yönelik vizyonunu sergileyen TÜRGEV, festival alanındaki standında, sosyal sorumluluk projeleri, eğitim programları ve özellikle kız öğrencilerin akademik gelişimini destekleyen çalışmalarıyla dikkati çekti.

Katılımcılar, vakfın Türkiye genelindeki faaliyetleri hakkında da bilgi alırken, interaktif uygulamalar ve görsel içeriklerle TÜRGEV'in değer odaklı yaklaşımını yakından tanıma fırsatı buldular.

Vakfın standında sergilenen tanıtım materyalleri ve uygulamalı içerikler, özellikle genç ziyaretçiler arasında büyük ilgi uyandırdı. Etkinlik süresince yoğun talep gören promosyon ürünleri ise, vakfın çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırdı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te gençlerle bir araya geldi.

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