Turgut Altınok'tan üniversiteli gençler ile emeklilere müjde: Ücretsiz toplu ulaşım vaadi

Mamak'ta gerçekleşen bir etkinlikte konuşan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, emeklileri sevindirecek bir vaatte bulundu. Altınok, 31 Mart'tan itibaren emeklilere saat sınırlaması olmadan ücretsiz toplu ulaşım imkanı sunacaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Mamak'ta düzenlenen bir etkinlikte emeklilere yönelik önemli bir vaatte bulundu. Altınok, 31 Mart'tan itibaren emeklilere saat sınırlaması olmadan ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanacağını açıkladı.

Altınok, yaptığı konuşmada ayrıca Mamak'ta kentsel dönüşüm mağduriyetini çözeceklerini ve yeni bir planlama yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, Ankara'da sosyal tesislerin, spor tesislerinin ve kütüphanelerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Altınok'un açıklamalarına göre, 31 Mart'tan sonra emeklilere sağlanacak ücretsiz toplu ulaşım hizmeti, otobüs, minibüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Bu adımın emekliler için önemli bir destek olduğu belirtiliyor.