TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Ali Kırali, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve önemli vakalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:45
TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldığını duyurdu. Katılımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırali, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Kırali, oylama süreci içerisinde yer almanın kendisi için bir onur olduğunu belirtirken, çekilen karelerin her birinin Türkiye'nin farklı dinamiklerini ve anlarını yansıttığını ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın haber ve fotoğraf alanında sağladığı katkılara da dikkat çeken Kırali, bu tür etkinliklerin basının gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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