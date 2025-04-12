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Turistik Tuz Ekspresi 2023 Sezonunu Çankırı ile Açıkladı

Turistik Tuz Ekspresi, yeni sezonun ilk seferini Çankırı’ya yaparak, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaretçilere tanıttı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:24
Turistik Tuz Ekspresi 2023 Sezonunu Çankırı ile Açıkladı

Turistik Tuz Ekspresi, 2023 Sezonunu Çankırı ile Açıkladı

Çankırı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen Turistik Tuz Ekspresi, yeni sezonun ilk seferi ile merhaba dedi. Tren, sabah saatlerinde Ankara Garı'ndan hareket ettikten yaklaşık 3 saatlik bir yolculukla Çankırı’ya ulaştı.

Karşılamada Yaren Gösterisi

Trenle gelen ziyaretçiler, burada Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Misafirlere yönelik düzenlenen yaren gösterisi, Çankırı’nın kültürel değerlerini yansıttı.

Günün Programı

Gün boyunca, ziyaretçiler Yer Altı Tuz Şehri ve kentin diğer tarihi ve turistik noktalarını keşfedecek, aynı zamanda yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulacak.

Ziyaretçilerin Yorumları

Trenle Çankırı’ya gelen Danyal Aşık, daha önce tuz mağarasının kapalı olduğunu ancak şu anki durumunun Çankırı’ya büyük bir turizm hareketliliği getirdiğini belirtti. Aşık, tuz mağarasındaki büyük galerilerin etkileyici olduğunu ve astım gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini dile getirerek, "Burada rahat nefes aldığımı hissediyorum"

İlk kez Çankırı’yı ziyaret eden Latife Gökalp ise "Güzel bir yer. Tuz mağarasındaki suyun ekzama ve kaşıntı için çok faydalı olduğunu duydum"

Çankırı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Tuz...

Çankırı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Tuz Ekspresi, yeni sezonun ilk seferine başladı. Ekspresin bu dönemki ilk seferi için sabah saatlerinde Ankara Garı'nda hareket eden tren, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Çankırı’ya ulaştı. Ziyaretçiler, Çankırı Garı'nda karşılandı.

Çankırı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Tuz...

Çankırı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Tuz Ekspresi, yeni sezonun ilk seferine başladı. Ekspresin bu dönemki ilk seferi için sabah saatlerinde Ankara Garı'nda hareket eden tren, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Çankırı’ya ulaştı. Ziyaretçiler, Çankırı Garı'nda karşılandı.

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