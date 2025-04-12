Turistik Tuz Ekspresi, 2023 Sezonunu Çankırı ile Açıkladı

Çankırı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen Turistik Tuz Ekspresi, yeni sezonun ilk seferi ile merhaba dedi. Tren, sabah saatlerinde Ankara Garı'ndan hareket ettikten yaklaşık 3 saatlik bir yolculukla Çankırı’ya ulaştı.

Karşılamada Yaren Gösterisi

Trenle gelen ziyaretçiler, burada Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Misafirlere yönelik düzenlenen yaren gösterisi, Çankırı’nın kültürel değerlerini yansıttı.

Günün Programı

Gün boyunca, ziyaretçiler Yer Altı Tuz Şehri ve kentin diğer tarihi ve turistik noktalarını keşfedecek, aynı zamanda yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulacak.

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