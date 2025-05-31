Türk Akademisi, Sadık Bey Ağabeyzade’yi Polonya’da Anıldı

Türk Akademisi, Polonya’da Sadık Bey Ağabeyzade’yi Anma Etkinliğine Katıldı

Türkiye’nin bilim dünyasının önemli kuruluşlarından biri olan Türk Akademisi, Polonya’da Türk şarkiyatçısı Sadık Bey Ağabeyzade’nin doğumunun 160. yıl dönümüne ithaf edilen uluslararası bir etkinlikte yer aldı. Etkinliğin Krakow şehrinde düzenlendiği ve çok sayıda Türkolog ve şarkiyatçının bir araya geldiği öğrenildi.

Mustafayev: "Sadık Bey, Aydınlarımızın Parlak Bir Temsilcisi"

Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, etkinlikte yaptığı konuşmada Sadık Bey Ağabeyzade’yi 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında yaşamış Azerbaycanlı Türk aydınlar kuşağının önde gelen isimlerinden biri olarak tanımladı. Bu kuşağın toplumun modernleşmesi, şarkiyat ilminin gelişmesi ve aydınlanma hareketindeki önemli rolünü vurguladı.

Mustafayev, Sadık Bey’in bilimsel ve kültürel mirasının Türk ve Avrupa bilim dünyaları arasındaki etkileşimde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk dünyasının seçkin şahsiyetlerinin mirasının araştırılması ve tanıtılması amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere dikkat çekti.

Ağabeyzade’nin Eserleri Yeniden Yayınlanıyor

Etkinlikte, Mustafayev’in Sadık Bey Ağabeyzade’nin “Türkmen Ağzı Ders Kitabı ve Hazarötesi Türkmenlerinin Atasözleri ile Deyimler Derlemesi” adlı eserinin yeniden yayımlandığını açıkladığı bildirildi. Ayrıca, bu eser ve Türk Akademisi tarafından basılan diğer kitaplar, Polonya’daki Jagiellon Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi’ne teslim edildi.

Sadık Bey Ağabeyzade ve Şarkiyatın Gelişimi

Etkinlik, Sadık Bey Ağabeyzade’nin şarkiyat alanındaki katkıları, Azerbaycan kültür ve bilim hayatındaki önemi ile göç sürecindeki yaşamı gibi konuların ele alındığı bir sergi ile sona erdi. “Sadık Bey İki Halkın Hizmetinde” başlıklı sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Sadık Bey Ağabeyzade, yaşamının önemli bir bölümünü Polonya’da geçirerek burada doğu dilleri üzerine dersler vermiş ve Polonya’da Türkologların yetişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev (sağda), Polonya’da Türk şarkiyatçı Sadık Bey Ağabeyzade’nin doğumunun 160.yıl dönümüne ithaf edilen uluslararası bilimsel etkinlikte yer aldı. Etkinlikte Mustafayev, Türk Dünyası’nın seçkin şahsiyetlerinin mirasını araştırmaya ve tanıtmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini ve bu kapsamda Sadık Bey Ağabeyzade’nin “Türkmen Ağzı Ders Kitabı ve Hazarötesi Türkmenlerinin Atasözleri ile Deyimler Derlemesi” adlı eserini yeniden yayımladıklarını belirtti. Mustafayev, söz konusu eserin yanı sıra Akademi tarafından basılan diğer kitapları Polonya’daki Jagiellon Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi’ne teslim etti.

Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev (sağda), Polonya’da Türk şarkiyatçı Sadık Bey Ağabeyzade’nin doğumunun 160.yıl dönümüne ithaf edilen uluslararası bilimsel etkinlikte yer aldı. Etkinlikte Mustafayev, Türk Dünyası’nın seçkin şahsiyetlerinin mirasını araştırmaya ve tanıtmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini ve bu kapsamda Sadık Bey Ağabeyzade’nin “Türkmen Ağzı Ders Kitabı ve Hazarötesi Türkmenlerinin Atasözleri ile Deyimler Derlemesi” adlı eserini yeniden yayımladıklarını belirtti. Mustafayev, söz konusu eserin yanı sıra Akademi tarafından basılan diğer kitapları Polonya’daki Jagiellon Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi’ne teslim etti.