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Türk-Alman İşbirliğiyle İklim ve Biyoçeşitlilik Eylemi Projesi Açıldı

Türk-Alman işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, iklim eylemlerinin önemini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 15:18
Türk-Alman İşbirliğiyle İklim ve Biyoçeşitlilik Eylemi Projesi Açıldı

Türk-Alman İşbirliğiyle İklim ve Biyoçeşitlilik Eylemi Projesi Açılışı Yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen "Entegre İklim ve Biyoçeşitlilik Eylemi için Türk-Alman İşbirliği: Politika Etkileşim Projesi"nin açılışı, bir otelde yapıldı.

Halil Hasar'dan Önemli Açıklamalar

Programda konuşan İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, iklim eylemleri planlarının su kaynaklarının verimli kullanımı, organik tarım ve yeşil alanların korunmasına odaklandığını vurguladı. Türkiye'nin iklim eylemleri arasında manevi değerlerle uyumlu unsurların önemine dikkat çekti.

Hasar, "Ata tohumunun korunmasından organik tarımın artırılmasına kadar birçok unsur var. Bugün organik tarımın yüzdesinin 5 kat artırılması hedefleniyor" dedi.

İklim Kanunu Hakkında

TBMM Genel Kurulu'ndaki İklim Kanunu'na değinen Hasar, "Genel Kurul'da olan İklim Kanunu'nda hiçbir şekilde kişisel, bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasıyla alakalı bir durum söz konusu değil, olamaz da" ifadelerini kullandı.

COP31 Türkiye Adaylığı

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) aday olduğunu hatırlatan Hasar, bu konudaki müzakerelerin dostane bir ortamda yürütüldüğünü söyledi. Türkiye'nin COP31 adaylığının sadece bir konferansa ev sahipliği yapmaktan öte, uluslararası topluma büyük bir mesaj ileteceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığının işbirliğiyle...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığının işbirliğiyle gerçekleştirilen "Entegre İklim ve Biyoçeşitlilik Eylemi için Türk-Alman İşbirliği: Politika Etkileşim Projesi"nin açılışı yapıldı. İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, programda konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığının işbirliğiyle...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığının işbirliğiyle gerçekleştirilen "Entegre İklim ve Biyoçeşitlilik Eylemi için Türk-Alman İşbirliği: Politika Etkileşim Projesi"nin açılışı yapıldı. İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, programda konuşma yaptı.

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