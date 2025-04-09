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Türk-Alman Medya Forumu: Tarihi İlişkiler ve Medya İşbirliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk-Alman Medya Forumu'nda Türkiye-Almanya ilişkilerini ve medya işbirliğini mercek altına aldı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 18:30
Türk-Alman Medya Forumu: Tarihi İlişkiler ve Medya İşbirliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından Türk-Alman Medya Forumu Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk-Alman Medya Forumu kapsamında "İki Ülke, Ortak Hikayeler: Medyada Türk-Alman İşbirliği" oturumunu gerçekleştirdi.

Oturum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Konferans Salonu'nda, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız'ın moderatörlüğünde yapıldı. Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, Hürriyet Gazetesi Avrupa Koordinatörü Ahmet Külahçı, Stern Dergisi Diplomasi Muhabiri Steffen Gassel ve TV Berlin Genel Yayın Yönetmeni Dursun Yiğit, konuşmacılar arasında yer aldı.

Tarihi İlişkiler Vurgusu

Eski Büyükelçi Cuntz, 2024'te Türkiye-Almanya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünün kutlanacağını ve iki ülke arasında 300 yıllık bir bağın bulunduğunu belirtti. Cuntz, Türkçe olarak, "Türkiye, Almanya için çok önemlidir. Ve Almanya da umarım Türkiye için önemlidir." ifadesini kullandı.

Almanya'da "Türkheim" ve "Obertürkheim" gibi isimlendirmelerle Türk kültürünün izlerinin bulunduğuna dikkat çeken Cuntz, Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi bağları vurgulayarak, "Türkiye, Atatürk önderliğinde güçlü bir cumhuriyet kurmayı başardı." dedi.

Türkiye'nin Dış Politika Rolü

Cuntz, Türkiye'nin dış politikada önemli adımlar attığını, Tahıl Koridoru’nun bu bağlamda önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Türkiye'nin ateşkes sağlama konusunda önemli bir rol oynayabileceğine inandığını aktardı.

Diplomasi Muhabiri Gassel ise Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecindeki katkılarına dikkat çekerek, "Türkiye, bir NATO müttefiki olarak takdir edilecek bir ortak. Bu birçok kişi tarafından yeterince bilinmiyor." dedi. Gassel, Türkiye'nin Avrupa'nın en önemli komşularından biri olduğunu ve Almanya'da çok sayıda Türk'ün yaşadığını belirtti.

Dezenformasyon Çağında Medyanın Sorumluluğu

Oturumun ikinci kısmında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, "Dezenformasyon Çağında Medyanın Sorumluluğu" başlıklı oturumu yönetti. Bu oturumda siyasi analist ve gazeteci Klaus Jürgens, Shiftdelete.net Kurucusu Hakkı Alkan ve Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla medya dünyasının yeni zorlukları ve sorumlulukları tartışıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türk-Alman Medya Forumu" kapsamında "İki...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türk-Alman Medya Forumu" kapsamında "İki Ülke, Ortak Hikayeler: Medyada Türk-Alman İşbirliği" oturumu yapıldı. Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız'ın (solda) moderatörlüğünü yaptığı "İki Ülke, Ortak Hikayeler: Medyada Türk-Alman İşbirliği" oturumunda, Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz (sol 2), Hürriyet Gazetesi Avrupa Koordinatörü Ahmet Külahçı (ortada), Stern Dergisi Diplomasi Muhabiri Steffen Gassel (sağ 2) ve TV Berlin Genel Yayın Yönetmeni Dursun Yiğit (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türk-Alman Medya Forumu" kapsamında "İki...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türk-Alman Medya Forumu" kapsamında "İki Ülke, Ortak Hikayeler: Medyada Türk-Alman İşbirliği" oturumu yapıldı. Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız'ın (solda) moderatörlüğünü yaptığı "İki Ülke, Ortak Hikayeler: Medyada Türk-Alman İşbirliği" oturumunda, Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz (sol 2), Hürriyet Gazetesi Avrupa Koordinatörü Ahmet Külahçı (ortada), Stern Dergisi Diplomasi Muhabiri Steffen Gassel (sağ 2) ve TV Berlin Genel Yayın Yönetmeni Dursun Yiğit (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.

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