Türk Arkeolojisi, Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel'i Kaybetti

Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel'in Vefatı

Türk arkeolojisi için önemli bir isim olan Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel, hayatını kaybetti. Bu acı haber, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Bakan Ersoy'dan Taziye Mesajı

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, "Türk arkeolojisinin son 50 yıllık gelişimine önemli katkılar sunan bir hocamızı kaybettik. Prof. Dr. Özgünel, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'nın emekli öğretim üyesiydi. Onu, yetiştirdiği öğrencileri ve alanında gerçekleştirdiği kıymetli çalışmalarla anacağız." ifadelerine yer verdi.

Özgünel'in Kazı Çalışmaları

Prof. Dr. Özgünel, ayrıca Çanakkale Gülpınar bölgesinde 1980 ve 2019 yılları arasında yürüttüğü arkeolojik kazılarla tanınırken, 1998 ve 2012 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Salamis kazılarına da başkanlık etmiştir. Bu çalışmalarıyla bilinir.

Bakan Ersoy, merhum arkeoloğa Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm arkeoloji camiasına başsağlığı diledi.