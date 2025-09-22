Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, Şef Yarbay Kerimcan Nayman yönetiminde CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da konser vererek festival izleyicilerini etkiledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:07
CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da coşkulu konser

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konserde, orkestrayı Şef Yarbay Kerimcan Nayman yönetti.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da sahne alan orkestra, repertuarında Türkçe pop, güncel şarkılar ve caz parçalarına yer vererek ünlü sanatçıların seçme eserlerini seslendirdi. Performans, izleyiciden yoğun alkış aldı ve festival programına renk kattı.

Etkinlik, başkentte kültür ve sanat takviminin yoğunluğunu göstermesi bakımından önemli bir etkinlik olarak kayda geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da konser verdi. Şef Yarbay Kerimcan Nayman yönetimindeki orkestra, repertuarında Türkçe pop, güncel şarkılar ve caz parçalarına yer vererek, ünlü sanatçıların seçme eserlerini seslendirdi.

