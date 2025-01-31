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Türk Askeri Kosova'da Sırbistan Sınırında Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

Mehmetçik, Kosova’nın Sırbistan sınırında güvenliği sağlamak için devriye noktalarına yerleşti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:00
Türk Askeri Kosova'da Sırbistan Sınırında Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

Mehmetçik, Kosova’nın Sırbistan Sınırında Güvenlik Görevine Devam Ediyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan ile sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmetçiğin Kosova’nın kuzeyindeki, ülkenin Sırbistan ile sınır bölgesinde devriye faaliyetlerine ait fotoğraflar, KFOR'un sosyal medya hesabından paylaşılarak kamuoyuyla paylaşıldı. Bu devriyelerin, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama misyonunun bir parçası olduğu belirtildi.

KFOR’un Varlığı ve Rolü

Güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda 12 Haziran 1999'da Kosova'da görev yapmaya başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve üye olmayan 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunmaktadır. Türk askeri, 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde aktif olarak görev yapmaktadır.

KFOR, son dönemlerde Kosova’nın kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetlerini artırma kararı almıştır.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan ile...

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan ile sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan ile...

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan ile sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

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