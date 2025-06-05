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Türk Askeri Kosova'nın Sırbistan Sınırında Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

Türk askeri, NATO'nun KFOR misyonu kapsamında Kosova'nın Sırbistan sınırında güvenlik ve istikrar sağlamak için devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 20:40
Türk Askeri Kosova'nın Sırbistan Sınırında Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova’nın Sırbistan sınır bölgesinde güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü devriye faaliyetleri devam ediyor. Mehmetçik, Kosova'nın Sırbistan sınır bölgesinde ve genelinde devriye çalışmalarına ilişkin fotoğraflarını KFOR'un sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştı.

Paylaşımlarda, gece ve gündüz yapılan devriyelerin, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama misyonunun bir parçası olduğu vurgulandı.

KFOR'un Artan Devriye Faaliyetleri

KFOR, güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'dan bu yana Kosova'da faaliyet gösteriyor. Misyon dahilinde; 33 ülkeden 4 bin 700'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev alıyor.

Türk askeri de 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapmakta. Ayrıca, Türkiye'nin Ekim ayından itibaren KFOR'un komutasını 1 yıllığına üstleneceği bildirildi.

Son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından KFOR, bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetlerini artırma kararı aldı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova’nın Sırbistan...

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova’nın Sırbistan sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için yürüttüğü devriye faaliyetleri sürüyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova’nın Sırbistan...

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova’nın Sırbistan sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için yürüttüğü devriye faaliyetleri sürüyor.

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