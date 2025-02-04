Türk Askerinin Aden Körfezi'ndeki Görev Süresi 1 Yıl Daha Uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2025'ten itibaren bir yıl daha uzatıldı. Bu karar, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan tezkerede, deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerinin açıkça belirtildiği 2008-2021 yıllarındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hatırlatıldı. Aynı zamanda, TSK unsurlarının bölgede yürütülen görevlerinin önemine dikkat çekildi.

Tezkerede Vurgulanan Destekleyici Unsurlar

Tezkerede, TSK deniz unsurlarının konuşlandırılmasının, Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin sağlanmasına olan katkısı vurgulandı. Ayrıca, uluslararası toplumla birlikte deniz haydutluğu ve terörizmle mücadelenin önemi de ifade edildi.

Tezkere metninde, Türkiye'nin BM, NATO ve AB ile Uluslararası Denizcilik Teşkilatı bünyesindeki çabaları desteklediği ve Somali Açıklarında Deniz Haydutluğuyla Mücadele Temas Grubu'nda kurucu üye olduğu da anımsatıldı.

TBMM'de Tartışmalar ve Destekler

TBMM Genel Kurulu'nda, partiler arası görüşmelere de tanıklık edildi. Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Somali ile olan ilişkilerin uzun vadeli perspektifler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, barışa katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklediklerini ifade etti.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini güçlendirme niyeti olduğunu vurguladı. Özdemir, Somali'nin istikrarı için Türkiye'nin katkılarının önemli olduğunu dile getirdi.

Son olarak, TBMM'deki oylamalar sonucunda, Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılması kararı kabul edildi.