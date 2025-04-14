Türk Astronot Atasever, Batman'da Öğrencilerle Uzay Sohbeti Gerçekleştirdi

Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Batman'da düzenlenen bir etkinlikte öğrencilerle buluştu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Necat Nasıroğlu Külliyesi Leyla Nasıroğlu Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ufkun Ötesinde Uzay Sergisi" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Atasever, uzay yolculuğu sürecini anlattı.

Etkinlik, Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşi programı ile devam etti. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, uzay yolculuğu gerçekleştiren astronot Atasever'i ağırlamaktan duyduğu onuru dile getirerek, "Aziz milletimizin bilimde, teknolojide ve özellikle uzay çalışmalarında attığı her adım, bizler için sadece bir başarı değil, aynı zamanda gelecek nesillerin ufkunu genişleten birer umut ışığıdır." şeklinde konuştu.

Ciğer, milli teknoloji hamlesi ile başlayan bu büyük yürüyüşün, gençlerin hayallerini uzaya taşıyan bir vizyona dönüştüğünü de vurguladı.

Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Necat Nasıroğlu Külliyesi Leyla Nasıroğlu Bilim Merkezinde gerçekleştirilen "Ufkun Ötesinde Uzay Sergisi" kapsamında Batman'da öğrencilerle bir araya geldi.

Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Necat Nasıroğlu Külliyesi Leyla Nasıroğlu Bilim Merkezinde gerçekleştirilen "Ufkun Ötesinde Uzay Sergisi" kapsamında Batman'da öğrencilerle bir araya geldi.