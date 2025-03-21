Türk-BAE İlişkileri Gelişiyor: Göktaş ve Al Nahyan Görüştü

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAE’nin resmi haber ajansı WAM ve Dışişleri Bakanlığının X platformundaki hesabı, "Şahbut bin Nahyan Al Nahyan Türkiye Büyükelçisi'ni kabul etti" başlığıyla duyurduğu görüşmenin merkezinde, ekonomi ve ticaret yer aldı.

Büyükelçi Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Abu Dabi’deki görüşmenin detaylarını şöyle özetledi: "Türkiye-BAE ilişkilerinin ekonomik ve ticari boyutlarını konuştuğumuz görüşmede, Afrika’da iş birliği imkanlarını da ele aldık."

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda, Türkiye ile BAE’nin Afrika’da hangi ülkelerde ve sektörlerde iş birliği yapabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Al Nahyan, Türkiye Büyükelçisi Göktaş’a yeni görevinde başarılar dilerken, Büyükelçi Göktaş da iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesi adına birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.