Türk-BAE İlişkileri Gelişiyor: Göktaş ve Al Nahyan Görüştü

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, BAE’li Bakan Al Nahyan ile iki ülke ilişkilerini ve iş birliği imkanlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:44
Türk-BAE İlişkileri Gelişiyor: Göktaş ve Al Nahyan Görüştü

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAE’nin resmi haber ajansı WAM ve Dışişleri Bakanlığının X platformundaki hesabı, "Şahbut bin Nahyan Al Nahyan Türkiye Büyükelçisi'ni kabul etti" başlığıyla duyurduğu görüşmenin merkezinde, ekonomi ve ticaret yer aldı.

Büyükelçi Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Abu Dabi’deki görüşmenin detaylarını şöyle özetledi: "Türkiye-BAE ilişkilerinin ekonomik ve ticari boyutlarını konuştuğumuz görüşmede, Afrika’da iş birliği imkanlarını da ele aldık."

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda, Türkiye ile BAE’nin Afrika’da hangi ülkelerde ve sektörlerde iş birliği yapabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Al Nahyan, Türkiye Büyükelçisi Göktaş’a yeni görevinde başarılar dilerken, Büyükelçi Göktaş da iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesi adına birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasında 4 Sanık Hakim Karşısında
2
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Hamas Gerginliği Açıklaması
3
Güney Kore Mahkemesi, Tıp Fakülteleri Kontenjan Artışını Onayladı
4
Göç İdaresi'nden Uluslararası Öğrencilere Özel İftar Programı
5
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 8 Filistinli Yaşamını Yitirdi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Kutlamasında İstanbul’daki Yolsuzluk İddialarına Tepki Gösterdi
7
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek