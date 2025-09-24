Türk Deniz Kuvvetleri Anadolu Görev Grubu 'Neptune Strike 25.3' tatbikatında

Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli bir güç çarpanı olan Anadolu Görev Grubu, İtalya'nın güneydoğusunda Adriyatik Denizi açıklarında icra edilen NATO'nun planlı seri tatbikatlarından "Neptune Strike 25.3"e katılıyor.

Tatbikatın kapsamı ve katılımcılar

"Neptune Strike", NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen bir tatbikat olup, 22 Eylül'de başladı. Türkiye, İtalya ve ABD başta olmak üzere müttefik ülkelerden toplam 44 unsur tatbikata iştirak ediyor.

Anadolu Görev Grubu unsurları

Tatbikatta öncü rolde yer alan Anadolu Görev Grubu; TCG Anadolu, TCG Gökova, TCG Gökçeada, TCG I.İnönü, 5 helikopter, 5 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), 4 tank çıkarma aracı, 8 bot, 1 Sualtı Taarruz (SAT) görev timi, 1 birinci sınıf dalgıç timi ve 1 amfibi deniz piyade taburundan oluşuyor.

Basın günü ve geçiş eğitimi

Basın günü etkinliği çerçevesinde, aralarında AA muhabirinin de olduğu bir grup basın mensubu TCG Anadolu gemisinde ağırlandı. Basın günü dolayısıyla tatbikata katılan müttefik gemileri bugün birlikte geçiş eğitimi gerçekleştirdi.

Komutanın değerlendirmesi

Amfibi Görev Grup (CATF) Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: "Öncelikli olarak NATO Neptune Strike, NATO'nun artırılmış teyakkuz faaliyetlerine yönelik olarak icra ettiği tatbikatlardan bir tanesi. NATO 'Enhanced Vigilance Activities' (Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri) olarak geçiyor. Dolayısıyla buraya katılıp hem diğer ülkelerle olan birlikte çalışabilirliğimizi artırmak hem de ülkemizin sahip olduğu kapasiteyi sergilemek bizim için son derece önemli bir faaliyettir."

Tatbikat faaliyetleri ve destek unsurları

22 Eylül'de başlayan "Neptune Strike 25.3" kapsamında katılan unsurlar tarafından hafif silah atışları, denizde denetim harekatı, amfibi prova, amfibi akın, denizaltı savunma harbi ve toplu yaralı tahliyesi eğitimleri ile geri yükleme-bindirme faaliyetleri icra ediliyor.

Tatbikata ayrıca, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMGM-2) görevli TCG Barbaros ve İtalyan donanmasına ait ITS Carlo Bergamini fırkateynleri ile yine İtalya'dan amfibi hücum gemisi ITS San Giorgio da destek veriyor.

Tatbikat, 26 Eylül'e kadar sürecek.