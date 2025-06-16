Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Çalıştayı Başkentte Başladı

Başkent Ankara'da, Türk Devletleri Teşkilatı'nın yapısı ve işleyişinin lise öğrencilerine aktarılması amacıyla düzenlenen Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Çalıştayı başladı.

Etkinlik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi işbirliğinde gerçekleştiriliyor ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılış yapıldı. Otağ Halk Dansları Ekibi'nin sergilediği dans gösterisi ile devam eden çalıştayda, Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu'na dair tanıtım filmine de yer verildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Orbay, dünyanın ağırlık merkezinin değiştiğini vurgulayarak, Orta Asya'daki Türk devletleri arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Orbay, "Ülkeleri yakınlaştıran ortak kavramlar var. Bunların en önceliklisi dil, ortak tarih ve kültürel havzayı buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında, 15 Türk devletini temsil eden 550 öğrenci, 12 farklı komisyon altında bir araya gelecek. Bu komisyonda, öğrencilere Türk dünyasının işbirliğini artırıcı farklı alanlarda fikirlerini paylaşacakları fırsatlar sunulacak.

Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı’nın yapısı ve işleyişi, lise öğrencilerine yönelik akademik bir perspektiften ele alınacak. Her komisyonda, öğrenciler Türk dünyasının işbirliği imkanlarıyla ilgili belirlenen konuları tartışacaklar.

Üç gün sürecek çalıştay sonunda, en başarılı öğrencilere özel ödüller takdim edilecek.

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi ve Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi iş birliğinde Türk Devletleri Teşkilatının yapısının ve işleyişinin lise öğrencilerine anlatılması amacıyla düzenlenen Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Çalıştayı'nın açılışı gerçekleştirildi. Çalıştaya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay (sağ 2) da katıldı.

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi ve Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi iş birliğinde Türk Devletleri Teşkilatının yapısının ve işleyişinin lise öğrencilerine anlatılması amacıyla düzenlenen Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Çalıştayı'nın açılışı gerçekleştirildi. Çalıştaya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay (sağ 2) da katıldı.