Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı Girne'de Başladı

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Girne'de Toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinde başladı. Bu önemli organizasyona TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt gibi isimler katıldı.

Toplantının Anlamı

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, toplantının KKTC'de yapılmasının önemli bir anlam taşıdığını ifade ederek, Semerkand Zirvesi'nde KKTC'nin TDT'nin gözlemci üyesi olarak yer aldığını hatırlattı.

TEKNOFEST etkinliği hakkında da bilgi veren Yıldırım, teknolojinin önemini vurguladı ve Aksakallar heyeti olarak etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Türk Dünyasının Ortak Yolculuğu

Yıldırım, toplantının amacının Türk dünyasının ortak yolculuğuna yeni bir güç katmak olduğunu belirtti. Herkes için güvenlik temasıyla düzenlenen Bişkek Zirvesi'nde imzalanan 16 anlaşmaya dikkat çekti.

Orta Koridor'un güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bu bölgenin Doğu-Batı ticareti açısından önemine değindi.

İklim Değişikliği ve Ekonomik Entegrasyon

Binali Yıldırım, toplantıda Türk devletlerinin ekonomik entegrasyonunu ve Orta Koridor'un enerji güvenliğine katkısını önemli bir nokta olarak ele aldı. Özellikle doğal gaz ve hidrokarbon yatakları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek Vizyonları ve Tarih Çalışmaları

Türk kültürü ile ilgili ortak alfabe çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Yıldırım, Türk tarihinin geçmişten bugüne kadar tüm paydaşların kabul ettiği bir şekilde yazılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantının Önemi

Bu toplantının, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilmesinin yapılan tezviratlara açık bir cevap niteliği taşıdığına işaret eden Yıldırım, organizasyonun gerekliliğini ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuvvetini vurguladı.

Toplantıda, önceki görüşmelerin değerlendirilmesi, yeni yol haritalarının belirlenmesi ve ortak tarih gibi konular ele alınacak.

Aksakallar Konseyi, TDT'nin en üst düzey organlarından birini oluşturmakta olup, bu 17. toplantının KKTC'de yapılması büyük bir önem arz ediyor.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinde başladı. Girne'de bir otelde düzenlenen toplantıya, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sol 4), TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağda), ev sahibi olarak KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt (solda), Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov (sol 3), Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek (sol 5), Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov (sol 2), Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev, TDT yetkilileri ve farklı kurum temsilcileri katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinde başladı. Girne'de bir otelde düzenlenen toplantıya, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sol 4), TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağda), ev sahibi olarak KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt (solda), Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov (sol 3), Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek (sol 5), Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov (sol 2), Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev, TDT yetkilileri ve farklı kurum temsilcileri katıldı.