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Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Bakü'de Anma Töreni Düzenledi

TDT Sağlık Bakanları, Bakü'de şehitlikleri ziyaret ederek anma etkinliklerine katıldı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:29
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Bakü'de Anma Töreni Düzenledi

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Anma Etkinliği

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı için Azerbaycan'da bulunan sağlık bakanları, değerli anıları yaşatmak amacıyla Bakü'deki şehitlikleri ziyaret etti.

Azerbaycan'daki Ziyaretler

Etkinliğe katılan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ve Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev gibi önemli isimler, öncelikle merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarını ziyaret etti.

Şehitlere Saygı

Bakanlar, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakarak saygı gösterdiler. Ardından, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçerek, burada şehit mezarlarına çiçek bırakıp dua ettiler.

Bakü Türk Şehitliği Ziyareti

Bakanlar, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek burada temsili mezarlara çiçek bırakıp, şehitlik anıtı önünde dua etme fırsatı buldular.

Toplantı Öncesi Anma

Bu duygusal ziyareti takiben bakanlar, yarın Şuşa şehrinde gerçekleşecek olan TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı için hazırlıklara devam edecekler.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen bakan ve yetkililer, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen bakan ve yetkililer, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen bakan ve yetkililer, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen bakan ve yetkililer, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen bakan ve yetkililer, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen bakan ve yetkililer, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen bakan ve yetkililer, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen bakan ve yetkililer, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

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