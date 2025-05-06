Türk Dünyası Kültür Festivali İstanbul'da Yapıldı

Türk Dünyası Kültür Festivali İstanbul’da Gerçekleştirildi

Türk devletlerinden öğrenciler, İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde düzenlenen Türk Dünyası Kültür Festivali kapsamında bir araya geldi. festivalin amacı, Türk dünyasının zengin kültürel mirasını tanıtmak ve öğrenciler arasında kültürel farkındalık oluşturarak bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak oldu.

Özbekistan Başkonsolosu’ndan Önemli Mesajlar

Festivalin açılışında konuşan Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov, “Bu anlamlı festival, zengin ortak kültürel mirasımızı birlikte kutlamamıza ve aramızdaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmemize vesile oluyor,” dedi. Abdunazarov, Türk cumhuriyetleri arasındaki siyasal ve kültürel yakınlaşmanın hızla geliştiğini vurgulayarak, Türk Devletleri Teşkilatı’nın önemine değindi.

Kuzey Kıbrıs’ın Umut Dolu Mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Ülkü Alemdar, festivalin gençlerin ortak bir gelecek kurma arzularının bir tezahürü olduğunu belirtti. Alemdar, “Bu etkinlik sadece bir festival değil, aynı zamanda gönül birliğiyle güçlenen kardeşlik bağlarımızın tezahürüdür,” ifadelerini kullandı.

Geleneksel Kültürel Aktiviteler ve Sergiler

Festival boyunca geleneksel okçuluk, yöresel lezzetler, halk dansları, geleneksel kıyafet sergileri ve el sanatları atölyeleri gibi birçok etkinlik düzenlendi. Özbekistan standında yer alan Aziza Shukurova, kendi kültürlerini tanıtmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Birlik ve Dayanışma Mesajları

Başkan Abdunazarov, Türk dünyasının ortak kültürel temelinin önemini vurgulayarak, “Beraber hareket edersek gelecekte dünyada yıldız gibi parlayacağız,” dedi. KKTC Başkonsolosu Alemdar ise, yıllardır beklenen kardeşlik meşalesinin artık yanmaya başladığını belirtti.

Festival, sahne performansları, konserler ve dans gösterileriyle renklendi. İzleyiciler arasında Dr. Ergash Jumaev ve Çokay Koçar gibi önemli isimler de yer aldı.

İstanbul Medipol Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler ve Dış Politikalar Kulübü ile hazırladığı "Türk Dünyası Kültür Festivali", İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi'nde yapıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler ve Dış Politikalar Kulübü ile hazırladığı "Türk Dünyası Kültür Festivali", İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi'nde yapıldı.