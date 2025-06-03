Türk Dünyasının Bilim ve Kültür Katkıları Berlin'de Vurgulandı

Türk dünyasının zengin kültürel ve bilimsel mirası, Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen "Türk Dünyasının Dünya Bilimine ve Kültürüne Katkıları" konferansıyla uluslararası kamuoyuna tanıtıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliklerinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte yüksek düzeyli açılış oturumu, bilimsel paneller, sanat sergisi ve geleneksel müzik performansları yer aldı.

Azerbaycan’ın Berlin Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferans, Türk halklarının dünya kültür ve bilimine yaptığı katkıları görünür kılmayı, sanat, edebiyat ve bilim alanlarındaki ortak mirası yeni bir perspektifle gündeme taşımayı amaçlıyor.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'in Açıklamaları

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, burada yaptığı konuşmada, Berlin'de geçmişi yad etmek için değil, geçmişten geleceğe uzanan kültürel miras köprüsünü birlikte yeniden inşa etmek amacıyla toplandıklarını vurguladı. Raev, "Bugünkü yüksek düzeyli buluşma, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda bir hatırlatma ve yeniden anlamlandırma çabasıdır." dedi.

Tarihi yalnızca fetihler ve savaşlarla okumanın eksik olacağına işaret eden Raev, Türk dünyasının sadece savaş meydanlarında değil, bilim ve hikmet sahalarında da asırlardır iz bıraktığını belirtti. Raev, "Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı Divanu Lugati't-Türk, sadece bir sözlük değil; bir kültür atlasıdır." diyerek, bu eserin dünya dil bilim tarihinin önemli belgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Raev, kültürün sessiz bir dil olduğunu ve sınır tanımadığını aktararak, "Kültür bir köprüdür. Ve bu köprüyü birlikte kurarsak, sadece geçmişi değil, geleceği de birlikte inşa ederiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da, TÜRKSOY'un Türk dünyasının UNESCO'su olarak anıldığını belirterek, Türk kültürünün kalıcı katkılarına dikkat çekti. Turan, Türk edebiyatının ve sanatının tarihi değerlerinin altını çizerek, kültürel bağların güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlik, Almanya’da Türk dünyasını bu ölçekte ilk defa buluşturan önemli bir kültürel organizasyona sahne oldu. Yabancı diplomatik, kültürel temsilciler, medya mensupları ve akademisyenlerin katıldığı toplantı, Türk dünyasının zengin kültürel mirasının evrensel önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk dünyasının zengin kültürel ve bilimsel mirası Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen "Türk Dünyasının Dünya Bilimine ve Kültürüne Katkıları" başlıklı konferansla uluslararası kamuoyuna tanıtıldı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) himayesinde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliklerinin işbirliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destekleriyle düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın (sağ 3) yanı sıra, yabancı birçok diplomatik, kültürel temsilci ile medya mensubu ve akademisyenler katıldı.

Türk dünyasının zengin kültürel ve bilimsel mirası Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen "Türk Dünyasının Dünya Bilimine ve Kültürüne Katkıları" başlıklı konferansla uluslararası kamuoyuna tanıtıldı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) himayesinde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliklerinin işbirliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destekleriyle düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın (sağ 3) yanı sıra, yabancı birçok diplomatik, kültürel temsilci ile medya mensubu ve akademisyenler katıldı.