Türk Edebiyatının Mona Roza'sı Muazzez Akkaya Giray Uğurlandı

Muazzez Akkaya Giray Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü şair Sezai Karakoç'un kaleme aldığı "Mona Roza" şiirinin ilham kaynağı olan Muazzez Akkaya Giray, 7 Haziran'da yaşama veda etti. Safra kesesi kanseri tedavisi gören 93 yaşındaki Giray'ın cenaze namazı, Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazının ardından kılındı.

Giray'ın Hatıraları ve Etkisi

Muazzez Akkaya Giray'ın hayatını "Mahrem Şiir: Mona Roza" adlı kitabında kaleme alan yazar Emine Öte, AA muhabirine verdiği demeçte, Giray ile aralarındaki sıcak ilişkiyi şu sözlerle ifade etti: "On yıllık bir dostluk geçirdik, anne-kız gibiydik. Hiç kimseyle ilgili kötü söz işitmedim. 2019 yılında kitabı yazmaya karar verdim ve çok mutlu oldu. 2021'de yanına çağırarak, 'Sıra bana geldi, elini çabuk tut!' dedi. Giray, Türk edebiyatında ölümsüz kadın figürlerinden biridir."

Öte Dünyada Sezai Karakoç ile Buluşma

Öte, Giray'ın Türk kadını için önemli bir simge olduğunu vurgulayarak, "Kandilli Kız Lisesi'nde yatılı okudu ve Mülkiye Mektebi'ni kazanan ilk kız öğrenciydi. Cumhuriyet Dönemi Türk kadını için çok ölçülü ve zarif biriydi. Umarım öte dünyada Sezai Karakoç’la birbirlerine selam verirler," ifadelerini kullandı.

Muazzez Akkaya Giray'ın Hayatı

Muazzez Akkaya Giray, 1930 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinde dünyaya geldi. 1948'de Kandilli Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi Maliye Bölümü'ne girdi. Bu dönemde Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta yer aldı. 1954 yılında Mülkiye Mektebi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Giray, hazine avukatı olarak görev yaptı.

Muazzez Akkaya Giray, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı Muazzez Akkaya Giray, son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve 7 Haziran'da İstanbul'daki evinde vefat eden Muazzez Akkaya Giray için Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı Muazzez Akkaya Giray, son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve 7 Haziran'da İstanbul'daki evinde vefat eden Muazzez Akkaya Giray için Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.