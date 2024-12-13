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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Kazanımlarımız Mahkeme Süreci ile Tehdit Altında"

Geylan, öğretmenlik kanununa dair endişeleri dile getirerek, kazanımların mahkeme sürecinde tehlikeye girebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:31
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Kazanımlarımız Mahkeme Süreci ile Tehdit Altında"

Geylan, Ordu'da Eğitimcilerin Kaygılarını Paylaştı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ordu'da gerçekleştirilen Türk Eğitim-Sen Ordu Şubesi'nin yeni hizmet binası açılışında öğretmenliği meslektaşlarının endişelerine dikkat çekti. Geylan, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile sağlanan bazı kazanımların, mahkeme süreci sonrasında tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Beklentiler

Geylan, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin kariyer planlamasını detaylandıran kılavuzu bir an önce yayımlamasını beklediklerini ifade etti. Yüzlerce öğretmenin geleceğini ilgilendiren bu konunun önemine vurgu yaptı.

Kazançların Değeri ve Önemi

Kanunun getirdiği yeni haklarla ilgili bilgi veren Geylan, sınavın kaldırılması ve hizmet yılına göre uzman ve başöğretmen unvanlarının verilmesinin desteklendiğini belirtti. Özellikle, 20 yıl ve üzerinde hizmet veren öğretmenlerin doğrudan başöğretmenlik taleplerinin kabul edilmesinin önemli bir kazanç olduğunu vurguladı.

Endişeler ve Mahkeme Süreci

Geylan, CHP'nin Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu hatırlatarak, bu durumun kendilerinde kaygı yarattığını ifade etti. Daha önce 2008 yılında yaşanan benzer bir durumun öğretmenleri mağdur ettiğini hatırlattı.

Kazanımların Korunması Beklentisi

Geylan, 232 bin öğretmenin başöğretmen olma hakkı kazandığını ve 10 bin 400 lira tazminat alacaklarını belirtti. Mahkeme sürecinin kazanımları tehdit etmemesi gerektiği umudunu dile getirdi.

Maaş Zammı Beklentileri

Ocak ayında gerçekleşecek maaş zammı ve refah payının kalıcı hale getirilmesi yönündeki beklentilerini de dile getiren Geylan, öğretmenlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve diğer siyasi ile sivil toplum temsilcileri katılımcı olarak yer aldı.

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