Türk Escobar'a düzenlenen operasyonda örgütün 20 milyarlık mal varlığına tedbir kararı

Cezaevinde bulunan Ürfi Çetinkaya adlı suç örgütü liderine karşı İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekiplerince bir operasyon gerçekleştirildi. Ürfi Çetinkaya’nın oğlu Rüstem Çetinkaya’nın da aralarında olduğu suç örgütü üyelerinin; Türkiye’de 24 ton, yurt dışında ise 13 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler, kendi gemileri, ticari konteynerleri ve balıkçı tekneleriyle çevrelerindeki kişilerin de yardımıyla büyük paralar kazandılar. Bu paraları Türkiye’ye gizli bölmeleri olan araçlar, havaleler ve kuryeler aracılığıyla kayıt dışı soktular. Aileleri, yakın akrabaları ve çevrelerindeki kişilerle birlikte döviz büroları ve şirketler kurarak bu paraları akladılar. Bu gerçekler soruşturma sonucunda ortaya çıkarıldı.

Suç örgütünü çökertmek için yaklaşık 2 yıl boyunca MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri 11 ülke ile işbirliğinde bulundu. Bu ülkeler Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan idi. Bu süreç sonunda suç örgütüne karşı operasyon gerçekleştirildi.

Suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya’nın iki oğlu Rüstem ve Hakan da dahil olmak üzere 44 kişi operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin 147 arsa, 56 ev, 8 bina, 74 dükkan, 53 araba, tekne, 53 şirket hissesi, 64 hesap ve 7 kiralık kasa ile çok miktarda mücevher, para ve soğuk cüzdan gibi yaklaşık 20 milyar TL değerindeki mallarına el konuldu.

Emniyette gösterilen altın, silah ve para gibi ele geçirilen mallar arasında süslü bıçaklar, altın takılar ve silahlar göze çarptı.