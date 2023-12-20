Türk futbolu yeniden dünya basınının gündeminde!

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın kritik maçında İstanbulspor, kendi evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor 11. dakikada Trezeguet'in golüyle 1-0 öne geçti, ancak İstanbulspor 39. dakikada Muammer Sarıkaya'nın attığı golle eşitliği sağladı. 68. dakikada İstanbulspor'un hücumunda Florian Loshaj, Trabzonsporlu Batista Mendy ile girdiği mücadelede yerde kalmıştı.

İstanbulsporlu oyuncular hakem Ali Şansalan'dan faul beklerken, oyunu devam ettirdi. Sol kanattan gelen Edin Visca'nın ortasını Onuachu kafayla ağlara gönderdi ve Trabzonspor 2-1 öne geçti. Golün ardından VAR incelemesi uzun sürdü, ancak hakem gol kararını değiştirmedi. Bu olaydan 5 dakika sonra İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu sahaya indi ve takımını geri çektiğini açıkladı. İstanbulsporlu bazı oyuncular maça devam etmek istediler, ancak başkan Sarıalioğlu ısrarlıydı ve takımını sahadan aldı.

Yaşanan bu olay dünya basınında da gündem oldu. Birçok ülke haber sitelerinde bu olaya ayrı bir başlık açtı. İşte dünya basınının bakış açısından yaşanan olay!





Associated Press, İstanbulspor - Trabzonspor maçını "Türkiye futbol müsabakası takımın hakem kararını protesto etmek için sahadan çekilmesyle yarıda kaldı." başlığıyla haberleştirdi. Bu paragraf, İstanbulspor'un hakem kararını kabul etmeyerek sahadan çıkmasının maçın bitmesine sebep olduğunu ifade ediyor.





İngiliz DailyMail gazetesi, İstanbulspor - Trabzonspor maçındaki skandalı "Penaltıları reddedilen takım başkanının sahaya girip takımı maçtan çekmesiyle Türkiye Süper Ligi için daha fazla utanç verici sahne" başlığıyla duyurdu. Gazete, İstanbulspor Başkanı'nın hakem kararlarına sinirlenerek takımını sahadan çıkarmasının Türkiye Süper Ligi'nde son dönemde yaşanan krizin bir göstergesi olduğunu ve geçen hafta Hakem Halil Umut Meler'e saldırıldığı olayı da anımsattığını yazdı.





The Sun, okuyucularına şu haberi verdi: "Türk futbolunda yeni kaos. Kulüp patronunun hakemi yumruklamasından bir hafta sonra Başkan hakemi protesto etmek için takımı sahadan çekti."





Almanya'nın saygın gazetelerinden Frankfurter Allgemeine'de "İptalle birlike Türk futbolunda yeni skandal" başlığı atıldı.

Haberde Süper Lig'de Ankaragücü Başkanı'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından ligdeki tüm maçların süresiz olarak ertelendiği ve ligin dün itibariyle devam ettiği belirtildi.