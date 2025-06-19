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Türk Girişimler The Next Web Konferansı'nda Dikkatleri Üzerine Topladı

Türk girişimler, The Next Web Konferansı'nda büyük ilgi gördü, üçü finale kalarak uluslararası arenada yer aldı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 22:43
Türk Girişimler The Next Web Konferansı'nda Dikkatleri Üzerine Topladı

Türk Girişimler The Next Web Konferansı'nda Büyük İlgi Gördü

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen, Benelüks bölgesinin en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği olan The Next Web (TNW) Konferansı'na katılan Türk girişimler yoğun ilgiyle karşılandı.

Dokuz Türk Girişimi TNW'de Yer Aldı

Bu yıl Hollanda'da gerçekleştirilen TNW Konferansı'nda Türkiye’den farklı sektörlerden dokuz teknoloji girişimi sahne aldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, etkinlikteki katılımları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"The Next Web, Hollanda'da ilk kez katıldığımız bir teknoloji etkinliği. Daha önce Fransa, Finlandiya ve Portekiz gibi ülkelerde farklı etkinliklerde yer aldık. Bu kez Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak dokuz teknoloji girişimimizi Amsterdam'a getirdik. Bunlardan üçü etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmada finale kalarak en iyi 10 girişim arasında sunum yapma hakkı kazandı."

Türkiye'nin Girişimcilik Alanındaki İlerlemeleri

Polat, Türkiye'nin girişimcilik alanındaki gelişmelere de değinerek, "Son dört yılda Türk teknoloji girişimleri toplamda 5 milyar dolarlık yatırım aldı. Genç, dinamik ve teknoloji odaklı yetenek havuzumuz sayesinde Türkiye, yatırımcılar için cazip bir ülke konumunda. Bu tür etkinlikler, girişimlerimizin uluslararası alanda görünürlük kazanmaları açısından son derece değerli." dedi.

Amsterdam Başkonsolosu Girişimlerle Bir Araya Geldi

Etkinliği ziyaret eden Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Türk girişimcilerle bir araya gelerek faaliyet alanları hakkında bilgi aldı. Ersoy, ayrıca Hollanda özelinde Avrupa'daki yatırım olanakları ve fırsatları konusunda girişimcilere değerlendirmelerde bulundu.

Finale Kalan Üç Türk Girişimi

Etkinlikteki yarışmada finale kalan 10 startup arasında medya ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren üç Türk girişimi de yer aldı. Konferans süresince, sürdürülebilirlik, yapay zeka, yenilenebilir enerji, inovasyon ve dijitalleşme gibi birçok alandan uluslararası katılımcılara tanıtılan ürün ve hizmetlerle dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde, Benelüks bölgesinin en büyük teknoloji ve...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde, Benelüks bölgesinin en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği olan ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen The Next Web (TNW) Konferansı'na katılan Türk girişimler büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde, Benelüks bölgesinin en büyük teknoloji ve...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde, Benelüks bölgesinin en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği olan ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen The Next Web (TNW) Konferansı'na katılan Türk girişimler büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, konuya ilişkin açıklama yaptı.

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