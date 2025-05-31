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Türk Hacı Adayları Medine'den Mekke'ye Geçti

Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları, Mekke'ye ulaştı ve Kabe'yi ziyarete başladı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 22:25
Türk Hacı Adayları Medine'den Mekke'ye Geçti

Hac farizasını yerine getirmek amacıyla Medine'ye gelen Türk hacı adayları, burada gerçekleştirdikleri manevi ziyaretlerin ardından Mekke'ye geçiş yaptılar.

Medine'deki programlarına Mescid-i Nebevi ziyaretiyle başlayan hacı adayları, Hazreti Muhammed, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin bulunduğu Hücre-i Saadet'i selamlayarak dua ettiler.

Ayrıca, sahabe mezarlarının bulunduğu Cennet-ül Baki ve İslam'ın ilk mescidi olan Kuba Mescidi'ni, Mescid-i Kıbleteyn, Uhud ve Hendek savaşlarının yaşandığı yerleri ve Okçular Tepesi'ni ziyaret ettiler.

Medine'deki kutsal yolculuklarını tamamladıktan sonra Türk hacı adayları ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri, Mekke'ye geçerek otellerine yerleştiler.

Şimdi Kabe'yi ziyaret eden hacı adayları, dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf ediyor ve tavaf namazlarını kılıyorlar. Ardından Safa ile Merve tepeleri arasında say yaparak, umrelerini tamamlayacaklar.

Sayın bitirilmesinin ardından, umrelerini tamamlayan hacı adayları tıraş olarak ihramdan çıkacaklar ve hac gününü manevi ibadetler ile bekleyecekler.

Hac farizasını yerine getirmek için ilk olarak Mediye'ye gelen Türk hacı adayları ve diyanet...

Hac farizasını yerine getirmek için ilk olarak Mediye'ye gelen Türk hacı adayları ve diyanet görevlileri buradan Mekke'ye geçiş yaptı. Hacı adayları, dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf ediyor.

Hac farizasını yerine getirmek için ilk olarak Mediye'ye gelen Türk hacı adayları ve diyanet...

Hac farizasını yerine getirmek için ilk olarak Mediye'ye gelen Türk hacı adayları ve diyanet görevlileri buradan Mekke'ye geçiş yaptı. Hacı adayları, dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf ediyor.

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