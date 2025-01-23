Türk Hava Yolları, 12 Yıl Aradan Sonra Şam'a İlk Seferini Gerçekleştirdi

İstanbul'dan Şam'a Tarihi Sefer
Türk Hava Yolları (THY), 12 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği tarihi uçuşunu başarıyla tamamladı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Suriye Havacılığında Yeniden Faaliyet
Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Uluslararası Havalimanı, Suriye'de son dönemde hava trafiğinin artmasına olanak sağladı. Havalimanı, 18 Aralık 2023 tarihinde Suriye Hava Yolları'na ait bir uçağın Halep'e ilk yerel seferini gerçekleştirmesi ile uluslararası havacılığa hazırlık yapmaya başladı.
THY'nin en son Suriye'ye uçuşu ise 31 Mart 2012 tarihinde gerçekleşmişti. Şam Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açıldığı duyurulmuştu.
Sefer Programı ve Detaylar
THY, Şam'a haftada 3 gün sefer düzenleyecek. İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da kalkacak olan uçaklar, aynı günlerde Şam Havalimanı'ndan saat 13.00'te İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirecek.
Türk Hava Yollarının (THY) 12 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Türk Hava Yollarının (THY) 12 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.