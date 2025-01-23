Türk Hava Yolları, 13 Yıl Aradan Sonra Şam'a İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları 13 Yıl Sonra Şam'a Sefer Düzenledi

Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aradan sonra Şam'a ilk seferini gerçekleştirdi. Söz konusu sefer, İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak Şam Uluslararası Havalimanı'na başarıyla iniş yaptı.

Uçuş Detayları

İstanbul'dan hareket eden Boeing 777 tipi yolcu uçağı, bölgedeki seyahat alternatiflerini artırma amacını taşıyor. Suriye'de Baas rejimi'nin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara 7 Ocak itibarıyla açılmıştı.

Önceki Seferler

THY, Suriye'ye daha önceki seferlerini 31 Mart 2012'de sonlandırmıştı. Suriye Hava Yolları ise 18 Aralık'ta Şam'dan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.

Sefer Programı

HAFTADA ÜÇ GÜN sefer düzenleyecek olan THY, İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah saat 09.00'da Şam'a direk uçuşlar gerçekleştirecek. Şam Havalimanı'ndan İstanbul'a dönüş seferleri ise aynı günlerde saat 13.00'te yapılacak.

Bu gelişmeler, Suriye ile uluslararası uçuşların yeniden başlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türk Hava Yollarının (THY) 13 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk Hava Yollarının (THY) 13 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.