DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,2 -0,17%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.634.301,38 2,32%

Türk Hava Yolları, 13 Yıl Aradan Sonra Şam'a İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları, 13 yıl aradan sonra Şam'a ilk seferini gerçekleştirerek önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:06
Türk Hava Yolları, 13 Yıl Aradan Sonra Şam'a İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları 13 Yıl Sonra Şam'a Sefer Düzenledi

Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aradan sonra Şam'a ilk seferini gerçekleştirdi. Söz konusu sefer, İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak Şam Uluslararası Havalimanı'na başarıyla iniş yaptı.

Uçuş Detayları

İstanbul'dan hareket eden Boeing 777 tipi yolcu uçağı, bölgedeki seyahat alternatiflerini artırma amacını taşıyor. Suriye'de Baas rejimi'nin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara 7 Ocak itibarıyla açılmıştı.

Önceki Seferler

THY, Suriye'ye daha önceki seferlerini 31 Mart 2012'de sonlandırmıştı. Suriye Hava Yolları ise 18 Aralık'ta Şam'dan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.

Sefer Programı

HAFTADA ÜÇ GÜN sefer düzenleyecek olan THY, İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah saat 09.00'da Şam'a direk uçuşlar gerçekleştirecek. Şam Havalimanı'ndan İstanbul'a dönüş seferleri ise aynı günlerde saat 13.00'te yapılacak.

Bu gelişmeler, Suriye ile uluslararası uçuşların yeniden başlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türk Hava Yollarının (THY) 13 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam...

Türk Hava Yollarının (THY) 13 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk Hava Yollarının (THY) 13 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam...

Türk Hava Yollarının (THY) 13 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avustralyalı İnsan Hakları Grubu, Hükümetten İsrail İle İlişkileri Askıya Almasını Talep Etti
2
Yarıyıl Tatilinde Zanaat Atölyeleri Öğrencilere Kapılarını Açtı
3
Darende'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
4
Rusya, Donetsk'te Solenoye Yerleşimini Kontrolüne Aldı
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı Ağırladı
6
Kanarya Adaları'na 800'den Fazla Düzensiz Göçmen Geldi
7
Gaziosmanpaşa'da Kanala Düşen Otomobilde İki Kardeş Yaralandı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları