Türk Hava Yolları 3 Yıl Daha İsim Sponsoru: Turkish Airlines Open Antalya'da

Türk Hava Yolları, Turkish Airlines Open için 3 yıllık isim ortaklığına imza attı

Anlaşma ve turnuva detayları

Türk Hava Yolları (THY), golf organizasyonu Turkish Airlines Open için 3 yıllık isim ortaklığı anlaşması imzaladı. Turnuva 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Antalya’da, Regnum Hotels bünyesinde yer alan National Golf Club ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyonun ödül havuzu 2.75 milyon dolar olarak açıklandı ve Turkish Airlines Open, DP World Tour 2026 sezonunun dikkat çeken müsabakaları arasında yer alıyor.

1994 yılından bu yana Antalya’da golf turizminin gelişimine katkı sağlayan National Golf Club, bu organizasyonla dünyanın dört bir yanından sporcuları ve golf tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 2025 sezonu şampiyonu genç Fransız sporcu Martin Couvra, 2026 yılında unvanını korumak üzere yeniden Türkiye’de sahne alacak.

Yetkililerden değerlendirmeler

Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları Genel Müdürü: Turkish Airlines Open gibi uluslararası prestije sahip bir organizasyonun isim sponsoru olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Ekşi, turnuvanın Türkiye’nin bir spor ve turizm merkezi olma vizyonunu güçlü biçimde yansıttığını vurguladı ve THY olarak sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı: Turkish Airlines Open’ın 2026 takviminde yer almasının ve 2025’te DP World Tour’a başarılı bir dönüş yapmasının Türkiye’nin küresel golf sahnesindeki konumunu güçlendirdiğini söyledi. Demirören, organizasyonun milli sporculara, hakemlere ve diğer paydaşlara gelişim ve sıralama fırsatları sunduğunu belirterek, Regnum Hotels bünyesindeki National Golf Club sahibi Sayın Fikret Öztürk, isim sponsoru Türk Hava Yolları, diğer sponsorlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.

Mark Casey, DP World Tour Turnuva İş Geliştirme Direktörü: Turkish Airlines Open’ın 2026’da Race to Dubai takvimine dönmesinden ve Türk Hava Yolları’nın isim sponsorluğu anlaşmasını uzatmasından memnun olduklarını kaydetti. Casey, National Golf Club’ın sporcular için zorlu bir mücadele ortamı sunacağını ve Türkiye Golf Federasyonu’na golf sporunun gelişimine kattıkları emek için teşekkür etti.

Ev sahibi kulübün beklentileri

Hasan Ceylan, National Golf Club Genel Müdürü: Regnum Hotels bünyesinde yer alan ve David Feherty ile David Jones tarafından tasarlanan National Golf Club’da Turkish Airlines Open’a ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Ceylan, THY ve DP World Tour iş birliğiyle düzenlenecek turnuvanın hem kulüp hem de Türk golfü açısından büyük önem taşıdığını, ekip olarak en yüksek standartlarda bir organizasyon sunmayı ve Antalya’nın dünya golfündeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

