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Türk Hava Yolları Göbeklitepe Ekmek İkramıyla Kültürel Zenginlikleri Tanıtacak

THY, Göbeklitepe buğdayından yapılan ekmeği 22 Eylül'de New York uçuşunda yolcularına sunacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:12
Türk Hava Yolları Göbeklitepe Ekmek İkramıyla Kültürel Zenginlikleri Tanıtacak

Türk Hava Yolları'ndan Özel İkram

Türk Hava Yolları (THY), tarihi Göbeklitepe buğdayından üretilen "dünyanın ilk ekmeği"ni yolcularıyla buluşturuyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu eşsiz ikramın 22 Eylül'de Amerika'nın New York şehrine yapılan uçuşta servis edileceğini açıkladı.

Gastronomik ve Kültürel Değerler

Prof. Dr. Ahmet Bolat, yaptığı paylaşımda, Göbeklitepe'nin ve çevresinin tarımsal devrim açısından önemine vurgu yaparak, "12 bin yıl önce tarımın başladığı bu bölgeden elde edilen buğdayın ekmeğe dönüşmesi, medeniyetin gelişiminin temel taşlarından biridir," dedi.

Bunun yanı sıra, Bolat, buğday ve ekmeğin toplum içinde nasıl bir rol oynadığını ve tüm inançlarda taşıdığı önemi dile getirdi. "Yolcularımıza sunacağımız bu ekmek, Anadolu'nun zengin tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtma çabamızın bir örneği olacak," şeklinde konuştu.

İlk İkram New York'ta

Kültürel zenginlikleri tanıtma konusundaki kararlılıklarının altını çizen Bolat, "22 Eylül'deki New York uçuşumuzda yolcularımıza sunacağımız bu ekmek, hem gastronomik deneyim sunacak hem de zengin tarihimizin bir parçası olacak," ifadelerini kullandı.

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