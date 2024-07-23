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Türk Hava Yolları, Kültürel Tanıtım ve İşbirlikleri ile Küresel Vizyonunu Genişletiyor

Türk Hava Yolları, gelecek 10 yılda kültürel projeler ve uluslararası ortaklıklarla büyümeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:31
Türk Hava Yolları, Kültürel Tanıtım ve İşbirlikleri ile Küresel Vizyonunu Genişletiyor

Türk Hava Yolları'nın Gelecek Planları

Türk Hava Yolları (THY), önümüzdeki 10 yıl içinde hem uluslararası işbirlikleri hem de kültürel tanıtım projeleri ile dikkat çekeceği duyuruldu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, bu hedefleri İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda basın mensuplarıyla paylaştı.

Kültür ve Sanat Projeleri

Ahmet Bolat, THY'nin sanat ve kültür misyonunu sürdürdüğünü belirterek, Refik Anadol ile ortaklaşa geliştirdikleri projenin dört kıtadan insanlar bir araya getirerek sanatsal eserler ürettiğini vurguladı. Projede, farklı kültürlerden karakterlerin hikayeleri dijital sanat eserlerine dönüştürüldü. Bu çalışma, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından akademik bir makale olarak değerlendirildi.

Lezzetli İkramlar

Bolat, ayrıca Göbeklitepe'de evcilleştirilen 12 bin yıllık tahıldan yapılan ekmeği THY yolcularına ikram edeceklerini duyurdu. "Amacımız, ülkemizin zengin kültürünü ve tarihini dünya genelinde tanıtmak" şeklinde konuştu.

THY'nin Büyüme Hedefleri

Ahmet Bolat, THY'nin filosunun gelecek 10 yıl içinde 810 uçağa ulaşmasını planladıklarını belirtti. Son 20 yılda büyük bir büyüme kaydettiklerini ifade eden Bolat, rakiplerinden Alitalya'nın batmasının ardından THY'nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Dijitalleşme ve Gelecek Vizyonu

Bolat, THY'nin dijitalleşme hedeflerine de değinerek, önümüzdeki 10 yıl içerisinde dijital alanda dünyanın en büyük üç hava yolu şirketinden biri olmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca, uçak motorları bakımında Türkiye'de stratejik merkezler kurarak ek katkılar sağlamayı da hedefliyorlar.

Havacılık Sektöründeki Zorluklar

Son olarak, Bolat, dünyanın dört bir yanında 81 hava yolu şirketinin iflas ettiğini, ancak THY'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını ifade etti. THY, havacılık sektöründe önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlemeye devam edecektir.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 4), İngiltere'de düzenlenen havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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