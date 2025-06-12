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Türk Hava Yolları'ndan Gürcistan'da Türkiye Tanıtım Programı

Türk Hava Yolları, Gürcistan'da Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni tanıttı. Tiflis'te düzenlenen etkinlikte THY'nin uçuşlarındaki artış vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 20:13
Türk Hava Yolları'ndan Gürcistan'da Türkiye Tanıtım Programı

Türk Hava Yolları'ndan Önemli Tanıtım Hamlesi

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir Türkiye tanıtım programı gerçekleştirildi. Bu özel etkinlik, Tiflis'te bir otelde düzenlenirken, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılar ve Önemli Açıklamalar

Programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, THY Gürcistan Müdürü Kenan İnce ve Gürcistan'da turizm alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. THY Gürcistan Müdürü İnce, Gürcistan pazarının THY için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, bu yıl Tiflis ve Batum uçuşlarının artırıldığını belirtti. İnce, "Tiflis'e günlük 5, Batum'a günlük 2 uçuşumuz bulunmakta. Bu da Türkiye’ye olan büyük ilginin göstergesidir." dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Tanıtımı

Programda Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni tanıtmak amacıyla çeşitli sunumlar yapıldı. İnce, “Türkiye zaten Gürcü turistler için çok popüler. İstanbul, Antalya, Bodrum gibi şehirler çok iyi biliniyor. Ancak biz artık farklı ve keşfedilmemiş güzellikleri de tanıtmak istiyoruz. Mardin ve Şanlıurfa; tarihi, kültürü ve eşsiz mutfağıyla çok büyük bir potansiyele sahip.” diye ifade etti.

Tüm Bölgelere Ulaşım Fırsatı

Büyükelçi Ali Kaan Orbay ise programın düzenlenmesine öncülük eden THY'ye teşekkür ederek, “Türk Hava Yolları bizim gurur kaynağımızdır.” dedi. Orbay, THY'nın sunduğu imkanlar sayesinde Türkiye'nin farklı bölgelerine uçuş yapmanın mümkün olduğunu, bu durumun Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni görmek isteyenler için de bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Tarihi ve Kültürel Zenginlikler

Orbay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'in turizm potansiyeli hakkında bilgi vererek, “Mardin antik uygarlıkların beşiğidir; burada cami, kilise ve sinagog yan yana bulunmaktadır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Gaziantep ile Şanlıurfa'nın zengin mutfak kültürüne de vurgu yaptı.

Gastronomi Atölyesi

Sunumun ardından, davetlilere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait yemekler ile ilgili bir atölye düzenlendi.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye tanıtım programı...

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye tanıtım programı düzenlendi. THY tarafından Tiflis'te bir otelde gerçekleşen programda, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili sunum yapıldı. Programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay (ortada), THY Gürcistan Müdürü Kenan İnce (sağdan), Gürcistan'da turizm alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve Türkiye'den konuklar katıldı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye tanıtım programı...

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye tanıtım programı düzenlendi. THY tarafından Tiflis'te bir otelde gerçekleşen programda, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili sunum yapıldı. Programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay (ortada), THY Gürcistan Müdürü Kenan İnce (sağdan), Gürcistan'da turizm alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve Türkiye'den konuklar katıldı

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