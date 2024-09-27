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Türk Heyeti Netanyahu'nun BM Konuşmasını Protesto Etti

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi öncülüğünde, Netanyahu'nun konuşması salonu terk edilerek protesto edildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:22
Türk Heyeti Netanyahu'nun BM Konuşmasını Protesto Etti

Türk Heyeti, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu Konuşmasını Protesto Etti

Geçtiğimiz günlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki hitabı, Türk heyeti ve pek çok başka delegasyon tarafından protesto edildi.

Protesto Anı

Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek üzere salona girdiğinde, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız önderliğindeki Türk heyeti, konuşma başlamadan salonu terk etti.

Delegasyonun Destekleri

Bu sırada, birçok diğer delegasyon da Türk heyetine katılarak salonun önemli ölçüde boşalmasına sebep oldu. Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı protesto sesleri yükseldiği de gözlemlendi.

Eleştiriler ve Uluslararası Tepkiler

Netanyahu hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle tutuklama kararı talep edilmesi, sıkça tartışma konusu olmuştu. Bu bağlamda, Netanyahu'nun BM'de konuşmasına izin verilmesi, eleştirileri beraberinde getirdi.

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM)...

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın (solda) öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM)...

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın (solda) öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM)...

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın (solda) öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM)...

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın (solda) öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM)...

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın (solda) öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM)...

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın (solda) öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM)...

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın (solda) öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM)...

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın (solda) öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM)...

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın (solda) öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

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