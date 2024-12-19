TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari Ücret Talebi: Yüzde 45 Zammı Önerdi

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Asgari Ücret İçin Taleplerini Duyurdu

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu. Atalay, asgari ücrete enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek yapılacak zamın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, asgarideki zam önerisinin yüzde 45 enflasyon üzerine bir öneri olduğunu belirtti.

Asgari Ücret Teklifi 29 Bin 583 Lira

Atalay, asgari ücrete yönelik tekliflerinin 29 bin 583 lira olduğunu açıkladı. Bu rakam, %20 refah payı eklenmesi durumunda geçerli olacak.

Antidemokratik Yapının Eleştirisi

Basın toplantısında, asgarinin belirlenmesi süreci üzerine konuşan Atalay, işverenin önerisini açıklamasını talep etti. “Antidemokratik bir asgari ücret yapısı” tanımlamasını yapan Atalay, işverenin ve hükümetin toplantılarda herhangi bir ücret teklifinde bulunmadığını sözlerine ekledi.

Nefes Aldıracak Geçim Ücreti İstedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ülkenin ekonomik durumuna dair yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Atalay, “Madem iyiye gidiyorsa, işçiye nefes aldıracak bir geçim ücreti açıklayın” dedi. Bu talep, asgari ücretin, gerçekten yaşanabilir bir seviyeye yükseltilmesi ihtiyacını vurguladı.

Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda

Atalay, yazılı metni kamuoyuyla paylaşarak, asgari ücret taleplerinin ancak bir sonraki toplantıda netleşeceğine işaret etti. İşçilerin yaşanabilir bir ücret beklediğini ifade eden Özseven ise, mevcut ücretin yaşam koşullarını zorlayacağını belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde yer alan üyelerle TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde yer alan üyelerle TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.