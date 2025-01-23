TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan Önemli Açıklama: İş Güvenliği ve Toplu İş Sözleşmeleri Üzerine Değerlendirmeler

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan Önemli Açıklama

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2025'te sonuçlanacak kamu toplu iş sözleşmeleri için oluşturulan "Koordinasyon Kurulu"nun çalışmalarını değerlendirdi. Müzakerelerin hedefi ise, ücret ve sosyal ödemelerin satın alma gücünü artırarak, çalışanların refahını sağlamaktır.

Buluşma Detayları

Toplantı, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında, Nallıhan Çayırhan'daki bir konukevinde gerçekleştirildi. Çalışma hayatında karşılaşılan güncel konuların yanı sıra Çayırhan'daki kömür sahaları ve termik santralin özelleştirilmesi üzerine de tartışmalara yer verildi.

Yangın Felaketi ve İş Güvenliği

Bildiride, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın felaketi için,denetimsizlik ve ihmal vurgusu yapılarak, "Bu tür iş cinayetleri Türkiye’ye yakışmamaktadır." ifadesine yer verildi. Ayrıca, hayatını kaybedenler için taziye dilekleri ile birlikte, iş güvenliği önlemlerinin titizlikle uygulanması gerektiği belirtildi.

Özelleştirme Girişimlerine Tepki

Nallıhan Çayırhan'daki maden işletmesi ve termik santralin özelleştirilmesine dair sürecin tekrar gündeme geldiği bildirilerek, işçilerin ve yöre halkının sorunlarını yerinde görmek için TÜRK-İŞ’in toplantılar düzenlendiği ifade edildi.

Bildiride, "Özelleştirme girişiminin, ülke ekonomisine ve çalışanlara olumsuz etkileri gözlemlenmiştir." denildi. TÜRK-İŞ, özelleştirmenin sona erdirilmesi ve bu tesislerin kamucu politikalarla yönetilmesi gerektiğini savundu.

Toplu İş Sözleşmeleri Süreci

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, kamu kesiminde yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinin önemine dikkat çekti. Başkanlar Kurulu, ücretli çalışanların alım gücünü olumsuz etkileyen adaletsiz sistemin bir an önce kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, "Koordinasyon Kurulu"nun, toplu iş sözleşmelerinin dayanışma içinde yürütülmesi için etkin çalışmalar yürüteceği belirtildi. Müzakerelerin olumlu sonuçlanması, iş şartlarının iyileştirilmesi bakımından büyük öneme sahiptir.