Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu yarın Bişkek'te düzenlenirken, Türk iş dünyası orta vadede 5 milyar dolarlık dış ticaret hedefine odaklanacak. Forumda taraflar arasında yakın işbirlikleri ve yeni yatırım fırsatları ele alınacak.

Artan ticaret rakamları

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatı son 5 yılda kayda değer artış gösterdi. 2020'de 417,5 milyon dolar olan ihracat, 2024'te 1,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret hacmi 508,7 milyon dolardan 1,5 milyar dolara çıktı. Bu yılın 7 ayında ise ihracat 764 milyon dolar, dış ticaret hacmi 828,2 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yüksek düzeyli temaslar ve anlaşmalar

İki ülke arasındaki üst düzey temaslarda son olarak Kasım 2024'te Bişkek'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov başkanlığında Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda sanayi, enerji, eğitim, sağlık ve kültür başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 19 anlaşmaya imza atıldı.

KEK toplantısı ve Yılmaz'ın ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Kırgızistan'a gidiyor. Ziyareti kapsamında Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek olan Yılmaz, ziyaretin ikinci gününde Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı ile KEK Protokolü imza törenine iştirak edecek. Ayrıca Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu ile Türk Devletleri Teşkilatı'na Üye Devletlerin Hükümet Başkanları/Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na da katılacak.

DEİK: İlişkiler güçleniyor, fırsatlar çeşitleniyor

DEİK Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminde gözle görülür artış olduğunu belirtti. Mıstaçoğlu, Türkiye lehine güçlü bir dengenin oluştuğunu vurgulayarak, Kırgızistan'a ihracatta altın ve mücevherat, hazır giyim ve makine ürünlerinin öne çıktığını; ithalatta ise enerji ürünlerinin açık ara önde olduğunu ifade etti.

5 milyar dolarlık hedef için stratejik adımlar

Mıstaçoğlu, orta vadede 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için birkaç stratejik adımın önemine dikkat çekti. Buna göre:

• Ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve ulaşım lojistiğinin geliştirilmesi

• Sanayi ve tarımsal işleme alanlarında organize sanayi bölgeleri ve yatırım fonu gibi mekanizmaların kurulması

• Özel sektörün ürün çeşitliliğini artırarak yüksek katma değerli ürünlerde uzmanlaşması

Mıstaçoğlu, Türkiye'nin Kırgızistan'ın en büyük yatırımcılarından biri olma yolunda ilerlediğini, savunma sanayisi ve altyapı projelerinde işbirliğinin genişlediğini; Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurulan yatırım fonunun bu sürece katkı sağladığını kaydetti. Öne çıkabilecek sanayi grupları arasında maden, otomotiv, elektrik-elektronik, makine, tekstil gibi sektörler sayıldı.

Forumun hedefleri

Mıstaçoğlu, forumun en önemli gündem maddelerinden birinin orta vadeli 5 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu belirterek, Türk ve Kırgız iş insanlarının daha yakın işbirliği kurmaları, ortaklıklar geliştirmeleri ve ilişkileri ileriye taşımalarının amaçlandığını söyledi. Forumda Kırgızistan tarafından öne çıkarılan öncelikli projeler ve Türk iş dünyasına sunacağı yeni fırsatlar tartışılacak.

DEİK Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi, ikili ticari ilişkileri geliştirmek için heyet ziyaretleri, iş konseyi ortak toplantıları, iş forumları ve yuvarlak masa toplantıları düzenlemeyi sürdürüyor. Hedef, iş insanlarının ortaklıklar kurarak bir araya gelmesi ve ikili ticaret hacminin artmasını sağlamak.

