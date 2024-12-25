TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: 'Adil Olmayan Komisyona Bir Daha Katılmayacağız'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Sert Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Atalay, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra, adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe, bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız." dedi.

Asgari Ücretin Artışına Dikkat Çekti

Basın toplantısında, Türkiye’de yaklaşık 8 milyona yakın asgari ücretli bulunduğunu vurgulayan Atalay, “Bundan 5 sene evvel asgari ücreti bu seviyede konuşmuyorduk. Ancak son 5 yıldır asgari ücret geçim ücreti haline geldi.” ifadelerini kullandı. “Artık asgari ücretin belirleme ücreti olduğunu biliyoruz” diyerek, bu durumun ülke için ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Sendikacılık Geleneği ve Savaşım

Atalay, TÜRK-İŞ'in kuruluşundan beri işçi ve ülke menfaatinden yana olduğunu belirterek, “Her dönemde işçi haklarını savunan biz olduk.” şeklinde konuştu. 15 Temmuz gecesinde ve geçmişte yaşanan olaylarda işçilerin fedakarlık yaptığını hatırlattı.

Yüzde 30’luk Zammı Kabul Etmiyoruz

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammı kabul etmenin mümkün olmadığını ifade eden genel başkan, “İşçinin, sendikaların, fakir fukaranın taleplerini karşılamak lazım. Burada bizi hırpalamanın kimseye bir faydası yok.” dedi.

Gelecekteki Durum

Atalay, “Yeni bir komisyon düzenlemesi yapılması halinde asgari ücret görüşmelerine katılabiliriz. Ancak bu komisyon adil olmalı.” diyerek, kamuoyuna mesajını duyurdu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.