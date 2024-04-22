TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrete zam yapılmamasını destekliyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin temmuz ayında asgari ücrete zam yapmama kararına destek verdi ve enflasyonun düşürülmesini, ardından alım gücünün belirli bir seviyeye çekilmesini istedi.

Asgari ücrete ara zam gündemi ise son günlerde tartışılan başlıklardan biri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, "Başta nasıl bir karar alındıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz." dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ziyaretinde, asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve enflasyonun düşmesi gerektiğini vurguladı.

Atalay, "Toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım. Enflasyonu durdurmadan, tabiri caizse küpün altını kapatmadan küpün üzerine istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin paranın bir hükmü kalmıyor. Bunun için biran evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım." şeklinde konuştu.

Asgari ücret, en son ocak ayında 2024 yılı için net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ise memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına zam alacak.