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Türk İş Kadınları Tunus'ta İş Forumunda Buluştu

Türk iş kadınları, USİKAD öncülüğünde Tunus'ta iş forumu düzenleyerek ticari fırsatları değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 11:50
Türk İş Kadınları Tunus'ta İş Forumunda Buluştu

Uluslararası İş Kadınları ve Girişimciler Derneği (USİKAD) üyesi Türk iş kadınlarının katılımıyla Tunus'ta iş forumu gerçekleştirildi.

USİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müge Öz başkanlığındaki Türk iş kadınlarından oluşan heyete, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Türkiye’nin Tunus Ticari Ataşesi Seda Yüceer eşlik etti.

Başkent Tunus’ta düzenlenen ikili iş forumu kapsamında, Tunuslu iş insanları ve ticari kurum temsilcileriyle bir araya gelen Türk heyeti, iki ülke arasındaki ticari fırsatları değerlendirdi.

Tunus ziyaretini AA muhabirine değerlendiren USİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Öz, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde kurulan Afrika Kültür Evi’ne üye iş kadınları olarak, USİKAD üyesi iş kadınlarımızla beraber Tunus’taki iş fırsatlarını değerlendirmek amacıyla burada bulunuyoruz. Büyükelçimiz Demircan’ın destekleriyle birçok şirket ve ticari kurum temsilcisi ile bir araya geldik. Ayrıca düzenlenen iş forumu ile Tunuslu iş insanları ile bire bir, ticari fırsatları değerlendirme fırsatı bulduk." şeklinde konuştu.

Türk heyeti, üç günlük Tunus ziyareti süresince Uluslararası Kadın Girişimciler Konseyi (CIFE), Tunus Yatırım Ajansı (FİPA), Tunuslu İş İnsanları Konfederasyonu (CONECT) ve Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği (UTICA)’ne bağlı Tunuslu Kadın Girişimciler Odası (CNFCE) temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye’deki iş kadınları öncülüğünde 2023 yılında faaliyete başlayan USİKAD, kadın işverenlerin niteliklerini ve niceliklerini arttırmayı hedefliyor. Ayrıca kadın girişimcilerinin eğitim ve danışmanlıklarını yürütmeyi amaçlıyor.

Uluslararası İş Kadınları ve Girişimciler Derneği (USİKAD) üyesi Türk iş kadınlarının katılımı ile...

Uluslararası İş Kadınları ve Girişimciler Derneği (USİKAD) üyesi Türk iş kadınlarının katılımı ile Tunus’ta iş forumu düzenlendi. USİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müge Öz (sol) başkanlığındaki Türk iş kadınlarından oluşan heyete Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan (sağ 2) ve Türkiye’nin Tunus Ticari Ataşesi Seda Yüceer eşlik etti. Heyet, Büyükelçi Demircan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası İş Kadınları ve Girişimciler Derneği (USİKAD) üyesi Türk iş kadınlarının katılımı ile...

Uluslararası İş Kadınları ve Girişimciler Derneği (USİKAD) üyesi Türk iş kadınlarının katılımı ile Tunus’ta iş forumu düzenlendi. USİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müge Öz (sol) başkanlığındaki Türk iş kadınlarından oluşan heyete Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan (sağ 2) ve Türkiye’nin Tunus Ticari Ataşesi Seda Yüceer eşlik etti. Heyet, Büyükelçi Demircan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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