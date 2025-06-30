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TÜRK-İŞ Kamu İşçi Zam Görüşmelerini Topladı

TÜRK-İŞ, kamu işçilerinin zam görüşmeleri için 'Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladı. Genel Başkan Atalay, somut ilerleme kaydedilemediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 14:20
TÜRK-İŞ Kamu İşçi Zam Görüşmelerini Topladı

TÜRK-İŞ Kamu İşçi Zam Görüşmelerini Topladı

TÜRK-İŞ, 600 bin kamu işçisinin zam görüşmeleri kapsamında Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladı. Toplantıya, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlık etti ve kamudaki işçilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde tekliflerin gündeme gelmediğini belirtti.

Genel Başkan Atalay'ın Açıklamaları

Toplantı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Atalay, "Ülke gündeminde 4 aydır dilimizin döndüğünü alanlarda, meydanlarda hem müzakere hem de mücadele yaparak söylüyoruz ama bugüne kadar bir arpa boyu kadar yol almadık" dedi.

Atalay, hükümete sunulan zam teklifinin işçilerin ve toplumun beklentilerini karşılamadığını vurgulayarak, "Bu teklifi verenler ise hala ne görüyorlar ne de duyuyorlar. Kasıtlı mı yapıyorlar, onu da bilmekte zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Eylem Kararları Devam Ediyor

Atalay, alınan eylem kararlarının süreceğini ve ilave eylemlerin de planlandığını açıkladı. "İş yerinde ve evde huzur yoksa, ülkede de huzur yoktur. Bizi ülke gündeminden çıkarın" diyerek taleplerini yineledi.

Ayrıca, grev zamanı geldiğinde herkesin kurallara uyacağını belirten Atalay, "Bununla ilgili hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Bizim sıkıntımızı çözün, bizi ülke gündeminden çıkartın" dedi.

TÜRK-İŞ, 600 bin kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladı....

TÜRK-İŞ, 600 bin kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay basın mensuplarına açıklama yaptı.

TÜRK-İŞ, 600 bin kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladı....

TÜRK-İŞ, 600 bin kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay basın mensuplarına açıklama yaptı.

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